Sánchez dice que el caso de Santos Cerdán es "la anécdota, no la categoría", y subraya que no es la Gürtel del PSOE

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el caso que ha provocado la dimisión de su 'número tres', Santos Cerdán, es la "anécdota", pero no la "categoría", y ha subrayado que "la izquierda no roba" y que el conocido como 'caso Koldo' no es la trama Gürtel del PSOE.

Ha sido este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso cuando el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, se ha dirigido al jefe del Ejecutivo para saber "qué va a hacer" frente a todo lo que está pasando tras el informe de la UCO que apunta al secretario de organización del PSOE Santos Cerdán por el presunto cobro de mordidas.

Rufián le ha reclamado a Sánchez que deje claro que no estamos ante "la Gürtel del PSOE" porque la "izquierda no puede robar" y si el Gobierno de coalición cae será "culpa" del PSOE si sigue sin actuar.

Ante esto, Sánchez ha respondido al dirigente independentista advirtiendo de que lo único que hay actualmente son "indicios" recogidos en el informe de la UCO y no una "sentencia en firme" que condene a los exdirigentes socialistas ni tampoco al PSOE por financiación irregular. "No voy a aceptar que haga de la anécdota una categoría porque la izquierda no roba", ha sentenciado.

