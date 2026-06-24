Sánchez dice al Congreso que mantiene su confianza en Zapatero y que no hubo trato de favor a Plus Ultra

1098940.1.260.149.20260624093912 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho al Congreso que mantiene su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias, y ha recalcado que por parte del Ejecutivo no hubo trato de favor a la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate considera "plenamente legítimo".

Según ha explicado, la investigación sobre el Zapatero esta todavía en fase de instrucción y cree que su legado como presidente y el hecho de que no hubiera ningún escándalo en su Gobierno "le avalan la presunción de inocencia". "Colabora con la justicia, ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de Gobierno, y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece", ha añadido.

A su juicio, la clave es qué hizo el Gobierno en aquel rescate a Plus Ultra por el está investigado Zapatero y su respuesta "clara, rotunda y contundente" es que no hubo trato de favor. "El crédito era plenamente legítimo, se hizo conforme a la ley, con todas las garantías y con los mismos criterios que con otras ayudas", ha remachado, subrayando que la operación fue avalada por la Justicia y por el Tribunal de Cuentas.

"No debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Ejecutivo y quien quiera proyectarla, le pido que no especule, que no insinúe, que no susurre, que lo demuestre, con pruebas --ha añadido--. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo que hemos hecho".