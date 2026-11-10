Sánchez dice estar "conmocionado" por la muerte de un policía nacional en Oviedo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho estar "profundamente conmocionado" por el fallecimiento de un agente de la Policía Nacional este martes en Oviedo.

"No hay palabras que alivien el dolor de su familia y compañeros", ha escrito en un mensaje en su cuenta de X, que ha sido recogido por Europa Press.

"Todo mi cariño para ellos y toda mi fuerza al agente herido grave. Vuestra entrega y vuestro valor merecen la gratitud de todo un país", ha indicado a continuación.

El fallecido es un subinspector de Gúías caninos y el herido, un agente de los Tedax que ha sufrido la amputación de una pierna y se encuentra en estado grave tras la explosión de un artefacto en el barrio de Otero, en Oviedo.

La detonación se produjo durante la intervención policial por un tiroteo en el que resultó herida una joven de 17 años. El autor de los hechos todavía no ha sido detenido.