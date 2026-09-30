Sánchez se disculpa ante Macron por el rechazo del Tratado de Amistad por el PP, al que acusa de "ideologizar"

MADRID 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha disculpado ante el presidente francés, Emmanuel Macron, por el rechazo al Tratado de Amistad con Francia por parte del Senado gracias a la mayoría del PP, acusando a los 'populares' de "ideologizar" un debate innecesario porque el acuerdo es entre países y no entre gobiernos.

Sánchez ha querido trasladar su disculpa en su primera intervención por el "voto negativo" en la Cámara Alta y expresar su "confianza" en que "las Cortes Generales antes de que termine esta legislatura aprobarán un Tratado de Amistad entre Francia y España que sin duda alguna refleja el sentir que tenemos los españoles de hermandad y de amistad".

Preguntado posteriormente por su valoración ante el rechazo del PP, el presidente del Gobierno ha lamentado que los de Alberto Núñez Feijóo hayan optado por "ideologizar y politizar" un debate en torno a un tratado que es entre dos países y no entre el Ejecutivo francés y el "malvado" Gobierno español y que por tanto "trasciende las ideologías y la política y entra de lleno en lo que es la cultura, las relaciones humanas".

Asimismo, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el PP decidiera incluirlo en el Pleno de forma urgente "para votar en contra", máxime cuando además el Tribunal Constitucional avaló la semana pasada que el texto es conforme a la Carta Magna tras el recurso planteado desde el Senado, ante las dudas sobre la constitucionalidad del texto.

"Resulta que no era esa tampoco la cuestión, porque hasta incluso aquellos magistrados del Constitucional que puedan tener una visión más conservadora de la Constitución han avalado la constitucionalidad de este Tratado de Amistad, por unanimidad", ha subrayado.

Para Sánchez, lo ocurrido es "muy lamentable" y aunque "la política tiene su dimensión irracional", lo que ha hecho el PP, a su juicio, es "ir en contra" de España, de ahí que les haya pedido "un poco de mesura y sentido común". "No sé qué estrategia de vecindad o de buena vecindad tiene el Partido Popular y Vox", ha añadido, mencionando a Francia pero también dando a entender también a Marruecos, tras subrayar que "se están abriendo conflictos con todos los vecinos".

MACRON DEFIENDE QUE ES UN BUEN TRATADO

Por su parte, Macron no ha ocultado su pesar por lo ocurrido. "Solo puedo lamentar el voto de ayer, que respeto, porque es el principio de la democracia", ha dicho el mandatario galo, defendiendo que es "un buen tratado" y que sería bueno para acompañar desde el punto de vista político las estrechas relaciones bilaterales a todos los niveles.

El presidente francés ha admitido que era "legítimo" por parte del PP cerciorarse de que el texto no era inconstitucional, pero ha incidido en que "el Tribunal Constitucional eliminó todas las dudas". De no haber sido este el caso, ha reconocido, habría que haber procedido a cambiar el texto pero al ser así, según él, "ha sido zanjado".

Así las cosas, se ha mostrado confiado, como ya hizo la víspera, en que finalmente se encuentre la vía para la ratificación y ha defendido que lo ocurrido "es más bien un contratiempo y no un drama". "Y de todas maneras, vamos a seguir trabajando muy duro para poder avanzar y actuar", ha remachado.