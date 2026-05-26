Sánchez entona un "no contra el hambre" y advierte de que las irresponsabilidades políticas se cobran vidas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la FAO, Dongyu Qu, durante un encuentro en Roma - POOL MONCLOA

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este martes un firme llamamiento a actuar para acabar con el hambre en el mundo y ha advertido de que detrás de cada bloqueo como el actual en el estrecho de Ormuz y de cada "irresponsabilidad política" hay familias que tendrán que dejar de comer y personas que podrían morir.

"Es muy importante que las sociedades de todo el mundo vean y escuchen que con la misma determinación que rechazamos las guerras decimos también no al hambre, porque nos negamos a vivir en un mundo en que un único ser humano, uno solo, no vea el final del día por no poder llevarse nada a la boca", ha sostenido durante su intervención en un acto en la sede de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma.

Sánchez ha señalado que las guerras actuales, "sin duda alguna injustas, por supuesto ilegales y también innecesarias, están generando crisis alimentarias globales a una escala sin precedentes", incidiendo en particular en las consecuencias que está teniendo el cierre de Ormuz, por donde pasa casi la mitad de los fertilizantes, con el consiguiente impacto en las cosechas.

"Hasta 45 millones de personas podrían sufrir hambre aguda como consecuencia directa de esta crisis y 55 millones de seres humanos más verán su situación empeorar drásticamente", ha alertado, llamando la atención en particular sobre el Sahel donde la temporada de siembra acaba en mayo y donde "no sembrar este año significa hambre para el siguiente".

Para Sánchez, "es una infamia que los hogares más pobres tengan que pagar las facturas de delirios geopolíticos ajenos". "Porque quienes incendian el mundo nunca son quienes terminan pasando hambre y la única escasez que ellos padecen es", a su juicio, "la de la empatía y la decencia".

HAY QUE "ACTUAR YA"

Así las cosas, y como han hecho antes que él el director general de la FAO, Dongyu Qu, y la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, ha defendido la necesidad de actuar ya "porque las decisiones que se tomen hoy van a determinar si dentro de 6 o 12 meses el mundo afronta una nueva crisis alimentaria", ha subrayado.

"Tenemos que tener presente que detrás de cada bloqueo, que detrás de cada escalada y detrás de cada irresponsabilidad geopolítica hay muchas familias, millones de familias que dejan de comer, gente que va a morir", ha denunciado el presidente del Gobierno, que también ha condenado que "el hambre es hoy un arma más" en los conflictos, poniendo el ejemplo de Gaza.

"Es un arma muy barata, mucho más barata que los misiles que se usan en las guerras", ha resaltado, puntualizando que es igualmente una "violación flagrante del derecho internacional humanitario que no deja de crecer" como lo demuestran los más de 2.000 ataques en los ocho últimos años contra mercados, tierras de cultivo y puntos de distribución de alimentos.

CITA AL PAPA UN DÍA ANTES DE VERSE CON ÉL

El presidente del Gobierno ha hecho suyas las palabras del Papa León XIV, un día antes de que este le reciba en audiencia en el Vaticano, de que "el hambre es un escándalo y un fracaso colectivo de la humanidad" y por tanto hay que actuar para acabar con ella.

"Si tenemos la ciencia, la tecnología y los recursos para lograrlo", ha dicho el presidente del Gobierno, "la pregunta por tanto es por qué no lo hacemos".

"Somos la generación de la Inteligencia Artificial (...), la generación de la secuencia del genoma humano, la generación que va a conquistar el espacio pero la posteridad no nos va a juzgar por esos logros sino por cómo fue posible que con todos los medios para evitarlo permitamos que millones de personas sigan muriendo de hambre cada año", ha subrayado.

CANDIDATURA DE PLANAS A LA FAO

Por otra parte, Sánchez ha sacado pecho de los esfuerzos que ha venido haciendo España en la lucha contra el hambre y la desnutrición, como los 320 millones de euros destinados en los dos últimos años a través de Cruz Roja y UNICEF o el liderazgo junto a Brasil de la alianza global contra el hambre y la pobreza, y ha defendido la candidatura del ministro de Agricultura, Luis Planas, a encabezar la FAO.

Según el presidente del Gobierno, el titular de Agricultura --que le ha acompañado en esta visita-- es un "sólido candidato" como también lo es el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el también español Álvaro Lario, cuya reelección ha respaldado tras elogiar su "labor excelente".

Por su parte, tanto el máximo responsable de la FAO como la del PMA han tenido palabras de elogio hacia el Gobierno español y Sánchez. "España es un importante socio y un aliado estratégico en la lucha contra el hambre y la desnutrición", ha dicho Dongyu, agradeciendo el apoyo.

McCain ha resaltado que "en un momento en que los presupuestos humanitarios se reducen, España ha incrementado su financiación directa al PMA" y ha agradecido particularmente no solo la base logística con la que cuenta esta agencia de la ONU en Las Palmas, sino también el respaldo al programa de comidas escolares. "Los desnutridos y hambrientos del mundo tienen a verdaderos aliados en los españoles", ha esgrimido.

LA ONU DA LA VOZ DE ALARMA

Por otra parte, el titular de la FAO ha alertado de que hay "una ventana para actuar, pero la ventana se está cerrando". "Los seres humanos pueden demorar cualquier acción, pero las cosechas no pueden aplazarse", ha subrayado, incidiendo en que de las decisiones que se adopten ahora dependerá si la crisis es manejable o por el contrario habrá una "crisis mundial alimentaria profunda en 2026 y 2027 y más allá".

A su vez, la máxima responsable del PMA ha expresado su temor por la posibilidad de que el mundo se encuentre al borde de una hambruna y una emergencia de desnutrición "como no se había visto nunca" y "camina dormido hacia un momento que no tendrá marcha atrás".

"Una emergencia de hambre y desnutrición a esta escala podría cobrarse incontables vidas y podría hundir economías, desestabilizar comunidades y hacer retroceder toda una generación", ha prevenido McCain. Pero "esto todavía puede evitarse si actuamos de forma decisiva y actuamos juntos", ha sostenido.