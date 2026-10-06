Sánchez evita pronunciare sobre Frente Amplío y defiende su autonomía para decidir cómo concurrir a las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado pronunciarse sobre Frente Amplío, la propuesta en la se integran, de momento, Más Madrid, Izquierda Unida, Sumar y Comuns, para las elecciones del 29 de noviembre y ha apostado por defender la autonomía de la formación para decidir de qué forma deben concurrir a los comicios.

"Yo soy dirigente de otra organización política y no puedo opinar sobre lo que vaya a hacer el espacio que representan los grupos parlamentarios que componen también el gobierno de coalición progresista", ha insistido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes.

En este sentido, Sánchez ha abogado por respetar la autonomía del partido que, de momento, no ha escogido su candidato para las elecciones. "Faltaría más, ¿no?", ha apostillado el presidente evitando posicionarse sobre la decisión de que estos partidos concurran en una sola lista o si debería ser el actual portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el candidato de Frente Amplio.