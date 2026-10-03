Sánchez expresa su cariño a los familiares de la mujer fallecida en Madrigueras (Albacete) y pide "mucha precaución"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido este sábado su "cariño" a los familiares de la mujer que ha fallecido por las inundaciones en Madrigueras (Albacete), así como su "apoyo y solidaridad" a los vecinos afectados en el municipio, y ha pedido tener "mucha precaución".

"Todo mi cariño a los familiares de la mujer que ha fallecido a causa de las inundaciones y todo nuestro apoyo y solidaridad con los vecinos afectados. Mucha precaución, sigamos las indicaciones de los canales oficiales de emergencia", ha declarado, en una publicación en X.

En el mensaje, el presidente señala que "las lluvias torrenciales y persistentes de la últimas horas han provocado graves daños en muchas zonas" de la geografía española y lamenta que "esta noche ha sido especialmente dura" en la localidad albaceteña.

"Estamos muy pendientes de la situación", concluye en el mensaje de la red social.

La mujer, de 100 años, se encontraba en su domicilio y no pudo ponerse a salvo ante la riada de Madrigueras (Albacete), según ha informado el Gobierno de Castilla-La Mancha, que mantiene activo el Nivel 1 de emergencia del Meteocam donde los servicios de emergencia continúan trabajando para avanzar en la recuperación de la localidad.

El episodio comenzó ayer, alrededor de las 18.15 horas, con una intensa tromba de agua que se prolongó durante aproximadamente dos horas. Según los primeros datos, durante ese tiempo se habrían registrado más de 140 litros por metro cuadrado, a lo que se sumó posteriormente el agua procedente de ramblas y otros territorios limítrofes, agravando la situación en Madrigueras.