Sánchez felicita al primer ministro de Noruega por su victoria y promete trabajar juntos "en defensa de la paz"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Stre (d), conversan en su reunión en Oslo - Moncloa - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al primer ministro de Noruega, el laborista Jonas Gahr Store, por la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias celebradas este lunes en el país nórdico.

"Enhorabuena, querido Jonas Gahr Store, por tu victoria electoral", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X, después de que el Partido Laborista se erigiera como la fuerza más votada en los comicios y se encamine a seguir en el poder con el apoyo de otros partidos de izquierda y ecologistas.

Sánchez ha prometido que ambos países seguirán "trabajando juntos en apoyo a la soberanía de Ucrania, en la transición energética europea y en la defensa de la paz y la democracia". Asimismo, ha emplazado al primer ministro noruego a seguir "estrechando los lazos que nos unen".

El presidente del Gobierno mantiene una estrecha relación con Store y ambos comparten posturas en cuestiones como el conflicto en Oriente Próximo. De hecho, Noruega fue uno de los países, junto a Irlanda, que procedió a reconocer el Estado palestino en mayo de 2024 cuando lo hizo España.