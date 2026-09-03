Sánchez garantiza al Congreso que Ceuta y Melilla serán españolas "hasta el final de los tiempos": "A perpetuidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves ante el Pleno del Congreso que Ceuta y Melilla son españolas "a perpetuidad" y ha garantizado que "así van a seguir hasta el final de los tiempos".

Sánchez ha comenzado su intervención para rendir cuentas por la crisis de Ceuta recordando el origen de las esculturas de los dos leones que flanquean las puertas del Congreso, que fueron fundidas en 1865 a partir de unos cañones capturados a las tropas marroquíes durante la denominada Guerra de África.

Según ha explicado, los leones se hicieron para conmemorar la firma del Tratado de Wad-Ras, que puso fin a aquel conflicto y sirvió para "consolidar la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla a perpetuidad".

"Desde hace siglos, estas dos ciudades son españolas. Desde aquel tratado, lo son por acuerdo diplomático. Y les aseguro que así van a seguir hasta el final de los tiempos", ha proclamado el jefe del Ejecutivo ante la Cámara.

Sánchez ha asegurado también que está pensando en la ciudadanía ceutí, que está atravesando "momentos muy difíciles". También ha tenido palabras para los 141 migrantes que murieron en el mar, "muchos de ellos jóvenes y niños".

Además, ha agradecido el trabajo de los miles de empleados públicos que trabajan "sin descanso" para superar esta crisis, esfuerzo que ha equiparado con otras crisis como la dana de Valencia, los incendios o la pandemia.