Sánchez y Feijóo durante el debate - EUROPA PRESS

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente, Pedro Sánchez, ha urgido este jueves a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a reconocer los resultados de las elecciones del 29 de noviembre, frente a la polémica por las nacionalizaciones de la llamada 'ley de nietos', y el 'popular' le ha desafiado a dimitir y renunciar al fuero si las pierde.

"El PSOE siempre, a lo largo de la historia democrática, ha reconocido los resultados electorales", ha asegurado el jefe del Ejecutivo, que a continuación les ha reprochado las sospechas lanzadas sobre un presunto fraude electoral a través de la 'ley de nietos', el voto de los residentes en el exterior, el voto por correo o las regularizaciones de inmigrantes. "Les estoy escuchando hablar de pucherazo, ponen en cuestión el censo, el voto exterior", ha lamentado.

"Le subo la apuesta", ha intervenido el Feijóo. Así, le ha retado a "asumir la responsabilidad" de dimitir, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento si pierde los comicios generales. "Yo sí", ha agregado el líder 'popular'. Sánchez, de su lado, no ha respondido a estas cuestiones.

Abascal, por su parte, ha insistido en acusar al Gobierno de "intentar es asaltar el censo electoral con la ley de nietos". "No sé cómo se atreve a venir aquí y actuar de esa manera, a mostrarse impertérrito", ha reprochado a Sánchez.