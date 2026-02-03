Sánchez lamenta el fallecimiento del periodista Carlos Hernández, una "persona honesta e íntegra"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un mitin de campaña, a 25 de enero de 2026, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este martes el fallecimiento del periodista y exjefe de prensa en el PSOE, Carlos Hernández, a quien ha definido como "una persona honesta e íntegra".

En un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que Hernández "supo hacer compatible el respeto con el cariño, el compromiso con la profesionalidad".

"Nos ha dejado Carlos Hernández, que quiso tanto como fue querido. Echaremos de menos su integridad", ha lamentado Sánchez, trasladando así sus condolencias.

El periodista y escritor, que ha fallecido a los 56 años a causa de una enfermedad, fue jefe de prensa del partido socialista desde 2004 hasta el 2008, durante el primer mandato del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Después se volverá a incorporar en 2011, como director de comunicación del Partido Socialista ante las elecciones autonómicas y municipales de mayo de ese mismo año.

Además, Carlos Hernández fue galardonado con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en el año 2003 por su labor informativa como corresponsal de la guerra de Irak. También publicó varias obras relacionadas con la memoria histórica.