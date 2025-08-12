Sánchez lamenta la muerte de la víctima de Tres Cantos (Madrid) y pide precaución ante el "riesgo extremo" de incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa, tras un despacho con El Rey Felipe VI, en el ?Palacio de Marivent, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño a la familia del hombre fallecido en Tres Cantos (Madrid) a causa del incendio forestal que está afectando a esa localidad y ha pedido "precaución" a los ciudadanos ante el "riesgo extremo" en el que se encuentra el país a causa del fuego.

La víctima, que se encontraba en estado grave después de sufrir quemaduras en el 98 % de su cuerpo, no ha sobrevivido a las lesiones producidas y ha fallecido finalmente en el Hospital de La Paz de la capital, a pesar de los esfuerzos de los médicos para salvarle la vida.

En un mensaje de 'X' recogido por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha recordado que el Ministerio de Interior ha declarado la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias "ante los numeros incendios que están activos" en España.

LOS PROFESIONALES ESTÁN TRABAJANDO "SIN DESCANSO"

Al mismo tiempo, ha mostrado su "reconocimiento" a todos los profesionales de las brigadas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos y el resto de servicios de emergencia que están trabajando "sin descanso" para extinguir todos los focos activos.

"Estamos en riesgo extremo de incendios forestales. Mucha precaución", ha advertido.

De la misma forma, en otro mensaje de 'X', el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha lamentado los hechos y ha instado a la población de la región madrileña a extremar las precauciones y seguir la información de los canales oficiales.

"Qué tristeza. El incendio de Tres Cantos lamentablemente se ha cobrado una vida. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos", ha escrito.