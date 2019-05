Sánchez, al modelo y activista medioambiental Jon Kortajarena: "Estamos decididos a actuar. No tenemos un planeta B"

Actualizado 14/05/2019 12:46:48 CET

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha mantenido un intercambio de mensajes en las redes sociales con el actor y modelo Jon Kortajarena, que ejerce el activismo medioambiental. Sánchez le ha dejado claro su compromiso para seguir desplegando políticas frente al cambio climático porque no hay un "planeta B".

Kortajarena entabla contacto con Sánchez compartiendo en la red social Instagram un vídeo que alerta del cambio climático y pidiéndole que las autoridades tomen las medidas necesarias para paliar este fenómeno porque por los ciudadanos como consumidores sólo pueden dar "pequeños pasos".

"No nos queda mucho tiempo para llegar a un punto de no retorno. Yo no soy un experto, pero sí estoy informado. El planeta está enfermándose y acabará muriéndose muy pronto. Y nosotros con él", alarma el actor.

Por eso, reclama a Sánchez "que se tomen este tema muy en serio y tomen medidas eficaces desde ya". "Suerte en su nueva andadura y oajá sea recordado como el hombre que convirtió España en un país verde", se despide el modelo, que se muestra escéptico en la propia red social a que el presidente le llegue a leer.

Sin embargo, el presidente no sólo leyó a Kortajarena, sino que también le respondió, agradeciéndole en primer lugar su activismo medioambiental y asegurándole que comparte con él "la misma preocupación por la crisis ambiental y climática" que padece el planeta.

"La lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad es una de las prioridades de nuestra acción como Gobierno. Estamos decididos a actuar", asevera el presidente.

A continuación, Sánchez enumera las principales medidas que su Gobierno ha desplegado en la materia en estos 10 meses en La Moncloa: el marco estratégico de energía y clima, la primera propuesta de anteproyecto de ley de cambio climático, el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima junto con una estrategia de Transición Justa.

"En la legislatura que arrancará pronto tenemos la responsabilidad de poner en marcha estas medidas para garantizar que España siga siendo el país más biodiverso de la UE y frenar los peores efectos del cambio climático", continúa el presidente.

Sánchez explica que la transición ecológica que él defiende debe llevar a España a convertirse en un país "sin emisiones en 2050", un país mejor que puede hacer de esta transición "una oportunidad para crecer y crear empleo digno".