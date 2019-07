Sánchez no pierde la "esperanza" de llegar a un acuerdo con Iglesias pero pide un "gobierno posible"

Actualizado 23/07/2019 12:53:36 CET

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, a su llegada al Congreso de los Diputados para la segunda sesión del debate de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. - Óscar J.Barroso - Europa Press

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Segunda jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez

Imágenes del segundo día del debate de investidura de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "entiende" la abstención del PNV este martes en el debate de investidura, pero ha añadido que no pierde "la esperanza" de poder llegar a un acuerdo con Unidas Podemos que atienda "al interés general". Tras recalcar que necesita un "gobierno posible", ha subrayado que el partido morado es su "socio preferente" y que sus cartas "están encima de la mesa".

"Ya he escogido, quiero entenderme con Unidas Podemos, que es el socio preferente. Estamos a ver si podemos materializar ese acuerdo desde el punto de vista del Consejo de Ministros, pero también le digo que esa vocación de entendimiento y de acuerdo se tiene que hacer con principios, valores y atendiendo siempre al interés general porque necesito un Gobierno posible", ha recalcado Sánchez.

En su turno de réplica al PNV en el debate de investidura, Sánchez ha resaltado que Unidas Podemos es su "socio preferente para cooperar y gobernar" y ha destacado que es el partido de Pablo Iglesias el que tiene que facilitar un "gobierno posible" porque, si hay acuerdo, será un Ejecutivo "progresista, europeísta, feminista y ecologista".

"El socio preferente con el que yo quiero cooperar y gobernar es Unidas Podemos, no he escondido mis cartas, están encima de la mesa", ha abundado Sánchez. "Ahora bien", ha matizado el candidato del PSOE, "tenemos que hacer un gobierno posible, tenemos que hablar de contenido, de programa, y no tanto de quién se va a sentar en la bancada azul".

Sánchez se ha referido de esta forma a las dificultades en la negociación con Unidas Podemos por la inclusión de ministros del partido morado, después de que Pablo Iglesias renunciara el pasado viernes a formar parte del futuro Ejecutivo. El líder del PSOE ha apuntado a la necesaria sintonía entre formaciones porque no serán ministros de un partido o de otro, "serán ministros del Gobierno de España".

"LO HE INTENTADO, LO ESTOY INTENTANDO"

Tras los reproches del PNV, el presidente del Gobierno en funciones ha recalcado que sí que ha negociado. "Se podrá decir que al menos lo he intentado, que lo estoy intentando. He tendido la mano a una fuerza parlamentaria a la izquierda del PSOE que no me garantiza la mayoría absoluta".

En este sentido, ha insistido en que podrán criticarle "el nulo éxito de esas conversaciones" pero no que no lo haya "intentado" y lo siga haciendo. De hecho, ha comparado el posible acuerdo con Unidas Podemos con el alcanzado entre PSOE y PNV en diputaciones y ayuntamientos.

"Somos un socio fiable, generoso, no decimos que entramos en un gobierno con ustedes porque no nos fiamos, sabemos las diferencias entre vetar e imponer, sabemos dónde está el interés general, compartimos con usted la vocación de entendimiento", le ha dicho Sánchez a Aitor Esteban después de insistir en que "la gran contradicción que hay que subrayar es la de la bancada conservadora que no se abstiene", en referencia al PP y Cs.

Sánchez, que ha agradecido el "tono" de Esteban, ha dicho que "entendía" que este martes el PNV se abstuviera en la investidura y le ha agradecido que "al menos" no voten que 'no'. "Les agradezco que al menos en esta primera votación se abstenga", ha apostillado, para añadir que no puede escudar esa abstención en que no ha habido interlocución.

ESTEBAN DESVELA SOLO TRES REUNIONES CON EL PNV

Sin embargo, Esteban sí ha puesto encima de la mesa esa poca interlocución y ha desvelado que solo se han visto tres veces en estas semanas: una reunión en junio, otra el día 3 de este mes y una posterior celebrada el día 8.

"Con nosotros tendrán que hablar, por lo menos hablar", ha apostillado, para agregar que la posición de su partido es "favorable a la gobernabilidad" y que tiene la "esperanza" de que "aquí al jueves pase algunas cosas".

El dirigente del PNV, que ha vuelto a afear a Sánchez que pida a PP y Cs su abstención, ha asegurado que no quería "repartir culpas" y criticar "quien ha hecho más o menos". Eso sí, le ha dicho que tiene que "intentar seducir" a sus "posibles socios". "Como el castillo, hay que montarlo, pero es que si no ponemos ni la primera pieza..", se ha quejado.

El jefe del Ejecutivo ha cerrado el debate asegurando que no pierde "la esperanza" de poder llegar a ese acuerdo basado en el "interés general". "Tampoco nosotros perdemos la esperanza de poder llegar a ese acuerdo", ha concluido.