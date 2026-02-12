Sánchez pide actuar de inmediato para que la UE sea más competitiva

Foto de familia de los 27 en el retiro informal en el castillo de Alden Biesen (Bélgica). - ALEXANDROS MICHAILIDIS/CONSEJO EUROPEO

ALDEN BIESEN (BÉLGICA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario de reforzar la competitividad de la Unión Europea en la cumbre informal celebrada este jueves en el castillo de Alden Biesen (Bélgica), con la culminación plena del mercado interior y continuando la apuesta por las energías renovables.

La cumbre, en la que han participado los 27 socios europeos, estaba organizada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, con el objetivo de reflexionar sobre la competitividad de la Unión en plena tensión geopolítica con potencias mundiales como Estados Unidos y China.

Sánchez ha pedido actuar "ahora" para fortalecer la posición del continente, no como fin en si mismo sino como "la base esencial de la autonomía estratégica" y además sin comprometer los valores y sin renunciar al modelo social europeo.

El jefe del Ejecutivo ha trasladado la posición de España, que aboga por incidir en la autonomía estratégica al mismo tiempo que siguen apostando por las energías limpias y aumentan la inversión en generación, redes e interconexiones.

Además ha insistido en la necesidad de emitir eurobonos para aumentar la inversión en áreas como la seguridad y defensa, la tecnología o las industrias verdes. A su juicio son bienes europeos que requieren de "financiación europea".

En todo caso, ha advertido que la competitividad de la UE debe avanzar sin comprometer el Pilar Social y en ese sentido ha insistido en cuidar el acceso a una vivienda asequible, construir un mercado laboral "capaz de desarrollar el capital humano del siglo XXI" y de llevar a cabo una política de cohesión europea reforzada.

Este retiro de líderes ha contado con dos sesiones de trabajo, una con el economista Enrico Letta sobre mercado interior y otras políticas y con el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi sobre geoeconomía.