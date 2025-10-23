El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios a su llegada a la reunión del Consejo Europeo, a 23 de octubre de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Ana López

Advierte de la "involución" que supondría la alternativa de un Gobierno de PP y Vox

BRUSELAS, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que tiene la voluntad de cumplir todos los acuerdos firmados con Junts al inicio de la legislatura, aunque estos exigen "tiempo, dedicación y esfuerzos" y no todos dependen en exclusiva del Gobierno, según ha recordado.

Sánchez ha hecho estas declaraciones a la entrada de la cumbre de líderes de la UE que comienza este miércoles en Bruselas, al día siguiente de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, avisase de que quizá habría que empezar a hablar de "la hora del cambio". Además, ha avisado de que un Gobierno de PP y Vox supondría una "involución" de medio siglo.

Al ser preguntado sobre si se toma en serio la advertencia de la formación de Carles Puigdemont, ha asegurado que "aspira" a cumplir con los compromisos firmados con Junts en 2023, precisamente en Bruselas, antes de la investidura de Sánchez.

"Lo estamos haciendo, lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos", ha subrayado, antes de precisar que algunos de ellos "no depende en exclusiva del Gobierno" o de los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo.

Sin embargo, ha recalcado que están trabajando en asuntos como "la inmigración" en referencia al traspaso de las competencias migratorias a Cataluña o sobre la aprobación del catalán como lengua oficial en la UE. "Estamos haciendo ese trabajo" ha apuntado el jefe del Ejecutivo aunque ha apostillado que "exige tiempo, dedicación y esfuerzos".

A CATALUÑA "LE SIENTA BIEN" EL GOBIERNO DE COALICIÓN

En todo caso, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a defender su política, asegurando que a España y a Cataluña les sienta bien "este Gobierno de coalición" que a su juicio ha propiciado un cambio desde el año 2018 frente a "otras alternativas políticas, PP y Vox" que a su juicio suponen una "involución".

"Cuando hablamos de cambio, puede haberlos para avanzar o para involucionar, para regresar, no una hora como decía la portavoz e Junts sino 50 años atrás", ha avisado.