Seguimiento del debate a cuatro, en la sede del PSOE, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha pedido a los ciudadanos que utilicen "el poder del voto" en las elecciones ante la "involución" que a su juicio representan los líderes de PP y Vox, que tienen "los mismos amos".

En el minuto final del debate a cuatro que se ha celebrado este jueves en la Academia de la Televisión, Sánchez ha afeado a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal que vienen del mismo partido, por el pasado de este último en el PP, "defienden las mismas ideas y tienen los mismos amos".

"Tienen al gran capital de su lado y controlan muchos medios de comunicación, tienen mucho poder pero no lo tienen todo", ha lanzado para conminar a los ciudadanos que acudir a votar este domingo 29 de noviembre.

"Durante unas horas el próximo domingo tú vas a tener mucho más poder que Abascal y que Feijóo juntos. Esa es la grandeza de la democracia", ha señalado dirigiéndose directamente a los espectadores.

"Yo te pido que uses ese poder para que nadie decida por ti" para que España "continúe progresando cuatro años más" con una nueva legislatura de "avances en conquistas sociales".

"Y para que todo eso ocurra, el próximo domingo hay que llenar las urnas de voto al Partido Socialista, así que ni un paso atrás, todo al rojo, hay que votar por un futuro mejor, vota Partido Socialista", ha terminado.