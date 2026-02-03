Sánchez presentará el fondo soberano España Crece en la Cumbre Mundial de Gobiernos este martes en Dubái

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la clausura de la XVI edición del foro financiero internacional 'Spain Investors Day', a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos, un foro internacional de carácter anual que reúne a líderes globales y expertos de todo el mundo para abordar los desafíos comunes mediante la innovación y la tecnología, en Dubái --en Emiratos Árabes Unidos (EAU-- para presentar el fondo soberano España Crece.

En este foro internacional, Sánchez se reunirá con el primer ministro de EAU, Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Asimismo, es posible que mantenga otros encuentros bilaterales pero aún se están cerrando, según trasladan desde Moncloa.

Además, el presidente del Ejecutivo coincidirá en Dubái con mandatarios como los presidentes de Suiza, Guy Parmelin, Ecuador, Daniel Noboa; República Dominica, Luis Abinader; Sierra Leona, Julios Maada y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otros.

El fondo España Crece, dijo entonces el jefe del Ejecutivo, tiene el objetivo de recoger el testigo de los actuales fondos de recuperación europeos 'Next Generation' que se terminarán este año 2026 para llevar a cabo inversiones en áreas como vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

Sánchez va a presentar el nuevo fondo soberano que estará dotado con 10.500 millones de euros de fondos públicos y pretende movilizar en total 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales, según explicó el propio Sánchez hace dos semanas.

Esta edición de la Cumbre Mundial de Gobiernos lleva el título de 'Configurando los gobiernos del futuro' y tratará sobre cómo afrontar los desafíos globales a través de la innovación y la tecnología

El Gobierno, además, espera reforzar la relación bilateral con EAU y va a renovar el Memorando de Entendimiento en materia de administración digital y buen gobierno firmado en el año 2022.