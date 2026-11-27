El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Colau asegura que el PP no puede dar "lecciones" y presume de tener "corrupción cero" en su partido

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha presumido este jueves de "íntegro" y de actuar "inmediatamente" cuando el PSOE ha sufrido casos de corrupción. Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, le han atacado con la "cloaca" que intentó acabar con la jueza de Badajoz Beatriz de Biedma.

"Yo espero que el señor Sánchez no me mande a los Rochos, como le mandó desde las cloacas que usted dirigía a la jueza que investigaba a su hermano", ha espetado Feijóo a Sánchez durante el debate organizado por la Academia de Televisión.

También Abascal ha echado en cara al jefe del Ejecutivo que se quisiera "eliminar" a una juez y "amedrentar a sus hijos por orden de una cloaca de Ferraz" por investigar a su hermano. "No sé ni cómo se atreve a estar todavía ahí de pie y en este debate", ha dicho a Pedro Sánchez.

SÁNCHEZ ACUSA AL PP DE "COMPRAR LA CORRUPCIÓN"

Sánchez ha asegurado que "la corrupción cero no existe" pero sí existe la "tolerancia cero". "Nosotros cuando desgraciadamente hemos sufrido la corrupción, hemos actuado inmediatamente. Hemos expulsado, hemos tomado medidas, he pedido perdón y se ha colaborado con la justicia", ha dicho, para añadir que eso es más de lo que hacen Feijóo y Abascal, que "tienen 42 casos de corrupción abiertos" y que representan en materia de regeneración democrática una "involución".

En este sentido, ha subrayado que el PSOE lo que está haciendo es "expulsar la corrupción" y ha dicho que "aparentemente lo que hace el PP es comprar esa corrupción". "Si no que le pregunten a Koldo García, a Aldama, a Eduardo Inda o al abogado del PP", ha señalado el presidente del Gobierno.

Sánchez ha afirmado que es un político "íntegro". "Mi Gobierno es un Gobierno limpio y, de hecho, desde que tengo el honor de ser presidente del gobierno, España ha mejorado en los rankings de calidad democrática los principales rankings internacionales", ha resaltado.

El presidente del Gobierno ha advertido al presidente del PP que no puede dar "lecciones" y le ha preguntado: "¿Con quién viajaba usted de vacaciones?", aludiendo a su foto en un yate con el narco Marcial Dorado.

FEIJÓO PROMETE UNA AUDITORÍA: "SE LE ACABÓ EL CHOLLO"

En su intervención, Feijóo ha criticado que el PSOE lleve toda la campaña amenazando con que viene el PP. "Pues sí, tengan ustedes cuidado", ha dicho, para añadir que no va a admitir "la delincuencia en el Gobierno ni en la administración pública".

"Yo, desde luego, voy a ir contra los corruptos. Y se le ha acabado el chollo. A los corruptos y a los delincuentes que utilizan el dinero público se le ha acabado el chollo", ha enfatizado el jefe de la oposición.

Es más, ha dicho que el presidente del Gobierno debe tener también cuidado porque hará una "auditoría de arriba abajo" de lo que ha gastado el Gobierno del PSOE y "del saqueo que ha producido al Presupuesto de los españoles". "Y los españoles van a saber la verdad", ha prometido.

Además, Feijóo ha recriminado a Sánchez que no haya dicho nada sobre la aerolínea Plus Ultra, con "53 millones de dinero público a la quiebra". Es más, ha recordado la comisión del 1% que cobró el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por ese rescate. "¿Le va a pedir usted al señor Zapatero que devuelva la comisión que cobró de Plus Ultra?", ha preguntado al jefe del Ejecutivo.

ABASCAL ACUSA A SÁNCHEZ DE "REÍRSE" DE LAS VÍCTIMAS DE LA DANA

En su turno, Abascal ha recordado los "pasajeros" del Peugeot que acompañaron a Sánchez en las primarias y que "hoy están todos en la cárcel o en el banquillo". Además, ha recordado que Sánchez llegó a Moncloa como "abanderado de la lucha contra la corrupción con una moción de censura presentada por José Luis Ábalos.

"Esto ahora puede provocar indignación o carcajadas, pero no han sido solo las mordidas, señor Sánchez, o las corruptelas. Lo peor han sido las consecuencias, porque la corrupción de Sánchez ha matado españoles", ha enfatizado, aludiendo a lo ocurrido con las "vías del tren" o en "el apagón".

Abascal ha afirmado además que Sánchez no debería "estar de pie en este debate después de haberse reído hoy mismo de una forma absolutamente intolerable de las víctimas de la dana, a las que ha dicho que no tenían que haber bajado a los garajes".

El presidente de Vox ha defendido acabar con el "asalto a las instituciones en España" que ha hecho Sánchez, quien, a su juicio, "ha intentado asaltar el censo electoral con la ley de nietos" y que "el Tribunal Supremo ha tenido que tumbar hoy todas sus pretensiones de alterar el resultado".

COALU RECUERDA AL PP SUS "SOBRES" Y QUE "PAGÓ SEDE CON DINERO NEGRO"

Por su parte, Colau ha cargado duramente contra el candidato del PP por venir a dar "lecciones" cuando ese partido ha sido "condenado por corrupción" y "pagó su sede con dinero negro". "Un partido que durante años ha estado repartiendo sobres", ha enfatizado.

Además, ha señalado que la corrupción cero existe y ha puesto su ejemplo, dejando claro que no todos son "iguales". "En mi partido tenemos corrupción cero", ha resaltado, para añadir que a ella la han puesto 20 querellas "falsas" de "distintos lobbies económicos" y "fondos buitre" y "todo ha sido archivado" porque no le "han encontrado nada".

Asimismo, la candidata de Frente Amplio ha expresado su solidaridad con Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, y ha preguntado a Feijóo si cree que Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, debería "seguir ahí" en las Cortes Valencianas, donde ocupa un escaño de diputado.

SÁNCHEZ PIDE AL PP NO PONER EN DUDA LAS CUENTAS PÚBLICAS

Por otra parte, Sánchez ha reprochado al PP que ponga en duda el estado de las cuentas públicas cuando "son auditadas por la IGAE, por el Instituto Nacional de Estadística, por el Banco de España, por Eurostat, por la Comisión Europea y por el Tribunal de Cuentas".

A su entender, eso es "un cuento que se ha inventado" Feijóo, como "hizo también Mariano Rajoy a las puertas de las elecciones del año 2011", para justificar que el Partido Popular va a llevar a cabo "recortes masivos al estado del bienestar".

"Yo quiero recordar que se congelaron los sueldos a los funcionarios, que se congeló el Salario Mínimo Interprofesional, que se congeló también las pensiones y que se metió un tajo de 9.000 millones de euros a la educación pública y la sanidad pública. Quien estaba gobernando, señor Feijóo, era el señor Rajoy", ha recordado.

FEIJÓO PRESUME DE 30 AÑOS DE GESTIÓN SIN CORRUPCIÓN

El presidente del Partido Popular ha presumido de no tener corrupción en sus filas después de 30 años dedicado a la gestión de la administración pública y ha espetado a Sánchez: "Yo sería incapaz de venir aquí si estoy en su situación procesal".

"Les aseguro que España se merece un Gobierno decente y yo pongo mis 30 años de gestión a disposición de la decencia en la política", ha finalizado Feijóo.