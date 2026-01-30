Sánchez promete a las familias de las víctimas que llegará "hasta el final" y hará las "mejoras" necesarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI', en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. - EUROPA PRESS - FERNANDO SÁNCHEZ

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje a los familiares de las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y ha asegurado que el Estado seguirá trabajando para ofrecerles respuestas y llegará "hasta el final".

Al día siguiente de la misa funeral en Huelva por los 45 fallecidos en el accidente del 18 de enero, al que Sánchez no acudió, afirma que no van a "mirar para otro lado" y ha prometido mejoras, "en todo lo que tengamos que mejorar", según ha recalcado.

Además ha reiterado que van a dar un "acompañamiento continuado" a quienes han perdido a un ser querido para que "además del dolor, no tengan que que cargar también con una situación económica" que les haga sentirse desamparados. Sánchez ha hecho estas declaraciones al inicio de su intervención en el acto 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI', en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

El jefe del Ejecutivo ha trasladado de nuevo el cariño de la sociedad española y del Gobierno "toda nuestra solidaridad, nuestro compromiso y cariño", ha indicado.

Además ha dicho ser consciente de que las palabras nunca son suficientes y por tanto "solo queda el compromiso y la acción" y por tanto el Estado en su conjunto "no va a mirar a otro lado, va a seguir trabajando con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar y con un acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido".

"Las instituciones no van a dejar solas a las víctimas, tampoco lo vamos a hacer a las familias, no vamos a olvidarlas, vamos a estar a su lado hoy, mañana y, por supuesto, todo el tiempo que haga falta", ha concluido.