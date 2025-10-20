Sánchez propondrá a la UE acabar con el cambio de hora en 2026: "Ya no tiene sentido" y afecta negativamente a la salud

Archivo - Aplausos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de julio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Asegura que el cambio horario apenas ayuda al ahorro energético y trastoca los ritmos biológicos dos veces al año MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá este lunes en el Consejo Europeo acabar con el cambio de hora estacional, esgrimiendo que "ya no tiene sentido", que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene "un impacto negativo" en la salud y en la vida de la gente.

En un video publicado en la red social X, que ha recogido Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha recordado que esta semana se pasará del horario de verano al de invierno, y ha asegurado que, "francamente", no le ve el sentido a retrasar y adelantar las agujas del reloj.

"En todas las encuestas a las que se les pregunta, a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético, y lo que sí nos dice la ciencia es que trastocan los ritmos biológicos dos veces al año", ha explicado.

Por ese motivo, Sánchez ha anunciado que este lunes el Gobierno de España propondrá en el Consejo Europeo que se haga valer una votación del Parlamento Europeo de hace seis años en la que se optó por acabar con el cambio horario para que se deje esa práctica en 2026, y que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente en el Consejo de Energía.

"Qué es la política útil? Bueno, pues la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y los lleva a su legislación", ha concluido el presidente en su mensaje.