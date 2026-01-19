Sánchez y Puente comparecen desde la zona de la tragedia ferroviaria a partir de las 13.30 horas

Archivo - El ministro de Transportes, Óscar Puente (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una declaración desde la zona del accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) que ha provocado el fallecimiento de al menos 39 personas y 152 heridos junto al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Puente asegura que después de tres horas sobre el terreno han constatado la gravedad de lo sucedido y las "terribles consecuencias" pero asegura que en este momento "nadie sabe" las causas del accidente.

Por tanto ha pedido "prudencia" ante "análisis precipitados" y "basados en meras especulaciones", ha señalado en un mensaje en X recogido por Europa Press.

Sánchez salió desde La Moncloa este lunes alrededor de las 11 horas hacia el lugar en el que se produjo el descarrilamiento de los trenes y se dirigirá a los ciudadanos en torno a las 13.30 horas, según indican desde Moncloa y ha señalado el propio Puente.

El presidente del Gobierno ha cancelado su agenda de este lunes y de buena parte de la semana, en la que tenía previsto reunirse con el líder de la oposición y el resto de grupos parlamentarios en La Moncloa y también viajar a Davos (Suiza) para participar en el Foro Económico Mundial.

Hasta el momento no se conocen las causas del accidente, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que le parecía "extraño" porque se produjo en una zona recta, el tren era nuevo y la vía había sido renovada recientemente en esa zona.

Se trata del accidente de tren más grave que se ha producido en España desde el de Angrois, en Santiago de Compostela, en el año 2013 que causó 80 fallecidos.