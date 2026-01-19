Vox exige una auditoría de la red ferroviaria y pide cuentas a Óscar Puente por lo ocurrido en Adamuz

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa, en la sede de VOX, a 12 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha exigido este lunes una auditoría "seria" del estado de la red ferroviaria española y ha pedido cuentas al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) que hasta el momento ha dejado 39 personas fallecidas y 152 heridas.

La noche del domingo un tren de Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid descarriló a la altura de Adamuz e invadió la vía contigua, donde después colisionó un tren de Renfe que iba en dirección a Huelva.

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Fúster ha trasladado las condolencias de su formación a las víctimas y sus familias, al tiempo que ha deseado una "pronta recuperación" a los heridos y ha lanzado un mensaje de "aliento y apoyo" a todos los servicios públicos que están trabajando en la zona.

A renglón seguido, ha defendido que su partido mantenga su agenda, frente a lo que han hecho otros partidos como PSOE y PP, porque entiende que es su obligación. "Es la mejor manera que tenemos de homenajear a las víctimas de esta catástrofe que lamentamos en el alma. Hoy es el día de comenzar a hacernos preguntas y a exigir responsabilidades", ha sentenciado.

En este sentido, Fúster ha aseverado que Vox va a trabajar "para que se sepa toda la verdad hasta el final" y se "depuren las responsabilidades" de un accidente que, a su juicio, obedece al deterioro "sin precedentes" de las infraestructuras públicas.

COMPARECENCIA DE PUENTE EN EL CONGRESO

Fúster ha apostillado que el grupo parlamentario de Vox ya está preparando una batería de iniciativas para obtener toda la información necesaria sobre lo ocurrido y recabar datos sobre la infraestuctura. El portavoz de Transportes del partido en el Congreso, Carlos Flores Juberías, ya ha avanzado a través de la red social X que la formación registrará una solicitud de comparecencia del ministro Puente en la Cámara Baja.

Por otro lado, el portavoz nacional del partido ha denunciado que al mal estado de la red se suma que "toda la cúpula anterior" del Ministerio de Transporte está "encarcelada e investigada por delitos gravísimos de corrupción". También ha denunciado que el Gobierno ha priorizado financiar infraestructuras en el extranjero antes que invertir en la seguridad de los españoles.

Con este panorama, Fúster ha avanzado que Vox quiere una auditoría del estado de la red y una revisión completa de las prioridades presupuestarias del Gobierno.

"No aceptaremos que la ruina del Gobierno de Sánchez sea la ruina del Estado. España no necesita más propaganda. España necesita infraestructuras seguras, bien mantenidas y pensadas para servir a los ciudadanos. Este es el compromiso de Vox", ha remachado.