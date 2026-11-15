Sánchez reivindica a Carlos Cuerpo frente al "equipo contrario" de Feijóo y Abascal: "Vamos a ganar las elecciones"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el vicepresidente primero y ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo (d), en La Moncloa, a 21 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado la figura de su vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, frente a "un equipo contrario con Feijóo y Abascal". "Vamos a ganar las elecciones", ha declarado.

"Creo que la política es un deporte de equipo; en el equipo contrario tenemos a Feijóo y a Abascal y en mi equipo tenemos a Carlos Cuerpo", ha señalado este domingo Sánchez durante una entrevista en el programa 'Fuera de control' de 'La Séptima', recogida por Europa Press.

El jefe del Ejecutivo ha comparado así la política con el baloncesto, definiéndola como "un deporte de equipo" en el que "la posición es muy importante"; y ha celebrado que, durante esta campaña electoral, tanto el PSOE como el Gobierno de coalición progresista hayan "sabido mantener la posición en situaciones muy difíciles".

Situaciones "muy difíciles" como, según ha indicado, "tener que decirle a Trump que no con el 5% del presupuesto en defensa" o "decir que no a la guerra de Irán". Así las cosas, Sánchez ha expresado que está "muy animado" porque cree que van a "ganar las elecciones".

"Daba la sensación de que íbamos a ir con los brazos caídos, derrotados, que ya estaba todo dicho... Y yo lo que me encuentro es una movilización muy importante. Estoy muy animado. Creo que vamos a ganar las elecciones", ha defendido.

"SER FEMINISTA ES NO RECORTAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES"

El presidente del Gobierno ha reiterado sus elogios hacia la pasada intervención de su esposa, Begoña Gómez, durante el mitin de apertura de la campaña electoral, y ha lamentado que se la juzgue por "ser la mujer de". "¿Qué significa? Que la pareja de un hombre, como es mi caso, no puede salir de su casa ni de su habitación; se tiene que dedicar a hacer 'petit point'", ha reprochado.

"Nos apoyamos mucho, la vida nos ha situado en experiencias buenas y alguna mala, como habernos cruzado con algunos personajes, pero realmente nos ha fortalecido como pareja y nos han unido mucho", ha abundado.

Al hilo, ha criticado las palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las que, preguntado por si se considera feminista, el líder de la oposición respondía "haberse criado en una casa con muchas más mujeres que hombres". Ante ello, Sánchez ha subrayado que "ser feminista es no recortar los derechos de las mujeres".

"El que ahora estemos a vueltas otra vez con el aborto. Es que el otro día escuché decir a Feijóo que habrá que preguntar a los médicos, a los padres, a los catedráticos... Hay que preguntar a todos menos a la mujer. Me pareció alucinante", ha espetado.

CARGA CONTRA LOS 'DEEPFAKES' DEL PP: "ESO LO HACEN LOS ACOSADORES"

Asimismo, ha tildado de "inmenso error" el uso que, a su juicio, está haciendo el PP con la Inteligencia Artificial (IA) en la campaña electoral: "No sé muy bien quién asesora al Partido Popular en esto pero creo que es un inmenso error; nosotros estamos poniendo a gente real, contando historias reales".

"Hacer 'deepfakes' con mi mujer, conmigo, con otros miembros del Partido Socialista... pero sí eso es lo que hacen los acosadores en redes sociales cuando quieren acosar a otras personas. Creo que están desbarrando, están haciendo una campaña muy destructiva, muy 'nasty' y nosotros queremos hacer una campaña más en positivo", ha concluido.