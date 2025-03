Sánchez se reivindica como liderazgo seguro frente a un Feijóo que "no es líder de la oposición porque no sabe"

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reivindicado como un liderazgo "seguro" que aporta certidumbre frente a un Alberto Núñez Feijóo al que ve "incapaz de romper con la ultraderecha" que quiere destruir Europa y de pedir dimisiones en sus propias filas. "No es presidente del Gobierno porque no quiere y no es jefe de la oposición porque no sabe", ha lanzado.

Además ha asegurado que llevará a España "a puerto seguro" en un momento "tan difícil como el actual", igual que hizo después de la pandemia, de las guerras y de las crisis energéticas e inflacionarias, según ha sostenido.

En la clausura del XVIII Congreso del PSOE de Aragón, que ha designado como secretaria general a Pilar Alegría, que a su vez es portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Sánchez ha vuelto a defender el aumento del gasto en defensa como solidaridad con los países europeos que ayudaron a España durante la pandemia.

"¿Cómo no vamos a ser nosotros solidarios con aquellos que fueron solidarios con nosotros durante la pandemia? Tenemos que serlo", ha señalado en referencia a los países nórdicos, bálticos y del Este de Europa que comparten frontera con la Rusia de Vladimir Putin.

Sánchez carga contra el PP, que a su juicio no tiene ideas ni proyecto pero sí "mucha mala uva" y defiende el "liderazgo seguro" que ha ejercido durante los últimos siete años, durante la pandemia de coronavirus y la crisis inflacionaria.

"Necesitamos un liderazgo seguro que dé certidumbres a la sociedad española en un momento tan difícil como el actual", ha defendido Sánchez antes de defender su labor desde que llegó a La Moncloa en 2018. "Es verdad que llevamos siete años dando certidumbre en contextos muy difíciles, poniendo encima de la mesa respuestas socialdemócratas cuando antes se pusieron encima de la mesa políticas neoliberales", ha añadido.

(Seguirá ampliación)