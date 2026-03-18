Sánchez reivindica que el 'No a la guerra' es real y carga contra PP y Vox: Con ellos habría otra "foto de las Azores"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el lema del 'No a la guerra' es ya una "realidad" y que solo basta ver las posición de otros ejecutivos y personalidades de la esfera internacional sobre la posición que ha mantenido ante el conflicto de Irán.

También ha asegurado su compromiso para proteger a empresas, trabajadores y hogares ante los efectos socioeconómicos coyunturales de esta crisis, para acusar a PP y Vox de que el país estaría inmersa de nuevo en otra "foto de las Azores", como pasó en 2003 con la guerra de Irak, si estuvieran gobernando en La Moncloa.

Así lo ha trasladado en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso tras reclamarle la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que detalle las acciones concretas que desplegará para hacer efectivo la consigna del 'No a la guerra'.

PODEMOS: EEUU JUNTO A ISRAEL SON LA "MAYOR AMENAZA"

Durante su intervención, Belarra ha alertado que Estados Unidos (EEUU) e Israel son la "mayor amenaza para la humanidad" y están "agrediendo al mundo entero", como evidencian los conflictos en Palestina, Venezuela, Cuba, Irán, Líbano, Yemen o la posición de la administración dirigida por Donald Trump sobre Groenlandia.

La líder de Podemos ha reconocido que mucha gente se ha sentido "orgullosa" de su proclama del 'No a la guerra', pero que ese lema tiene que tener iniciativas concretas para que sea verdad.

Y por ello le ha exigido que España rompa con la OTAN, que ha tachado de "alianza criminal", cerrar las bases norteamericanas de Rota y Morón, "revertir el rearme" y un escudo social basado en tope del precio de alimentos, carburantes, hipotecas y alquileres, con el objetivo de que esta guerra la pague "Repsol" y no la clase trabajadora.

Finalmente, Belarra ha alertado al presidente que no escuche los "cantos de sirena" de PP y Vox, dado que de esta crisis no se saldrá con rebaja de impuestos.

ESCUDO SOCIAL Y AUTONOMÍA ENERGÉTICA

Por su parte, Sánchez ha aprovechado para trasladar su solidaridad a la diputada 'morada' ante el ciberacoso que ha sufrido, que ilustra la necesidad de situar en el debate la necesidad de "extirpar el odio" que se extiende en las redes sociales.

Luego, ha agregado que el 'No a la guerra' que abandera implica "muchos síes", como es el apoyo a la paz y al derecho internacional ante cualquier conflicto.

"También decir sí a nuestras empresas a nuestros hogares, a nuestra economía en general, y eso es lo que está haciendo el Gobierno", ha reivindicado evocando el decreto que se aprobará este viernes en Consejo de Ministros.

Por ello, Sánchez ha explicado que trabajan con los grupos parlamentarios en dos ejes: "las respuestas coyunturales" para proteger a la población frente a esta crisis y "aumentar" la autonomía estratégica con una política enerégita que potencia las renovables criticada por PP y Vox, según ha recriminado. "Les diré el 60% de la electricidad hoy proviene de las energías renovables", ha zanjado.