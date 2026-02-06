Sánchez reprocha a Feijóo y Ayuso "apoyar al acosador" y no a la "víctima" que denunció al alcalde de Móstoles

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el acto de cierre de campaña, a 6 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Los comicios se celebran el próximo domingo 8 de febrero. - Marcos Cebrián - Europa Press

Se mofa del líder del PP y critica que invite a Vito Quiles al cierre de campaña: "Los votos a la derecha van a la ultraderecha"

Alegría apela los votantes moderados que ven "con miedo como Azcón se ha bebido la pócima del odio"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hayan apoyado al "acosador" en lugar de a la víctima que ha denunciado acoso laboral y sexual por parte del alcalde 'popular' de Móstoles.

En el mitin de cierre de campaña de las elecciones en Aragón de este domingo 8 de febrero, en Zaragoza, el secretario general del PSOE ha criticado al PP por invitar a su acto de cierre de campaña a Vito Quiles "que se dedica a perseguir a periodistas" y a un grupo de música que "reivindica el golpe de estado del 36".

En este sentido, ha querido subrayar la cercanía que a su juicio hay entre las formaciones de Feijóo y Santiago Abascal, señalando que "el próximo domingo los votos del PP irán a la ultraderecha" y la única candidata capaz de frenarlos es la socialista Pilar Alegría.

Así, se ha dirigido a los votantes, especialmente a los indecisos que todavía no tienen decidida la papeleta que elegirán y les ha pedido el voto para el PSOE. "Si queréis más derechos y menos derechas, este es vuestro partido", ha manifestado.

EL PP NACIONAL NO INVESTIGÓ EL CASO

Sánchez considera que Feijóo, Ayuso y el alcalde de Móstoles mintieron al decir que este es un caso "fabricado" y les reprocha que dijeran que era un caso "de acoso laboral y no de acoso sexual". "Como si no fuera suficiente", ha lamentado.

A su juicio ha quedado demostrado que el PP nacional "no abrió ningún tipo de investigación" sino que "amparó lo que le decía el PPde Madrid", es decir "estar con el acosador y no con la víctima de ese acoso", ha incidido.

Por tanto, reprocha el "cinismo" del PP que "pretende dar lecciones sobre igualdad de género" tras los casos de acoso que aparecieron en el PSOE en los últimos meses. A este respecto ha defendido que los socialistas actuaron con contundencia.

DICE QUE FEIJÓO "METE LA PATA"

Por otro lado, Sánchez ha cargado contra Feijóo, le ha recordado varios lapsus que ha tenido en el pasado y se ha reído del error que cometió en un acto durante la campaña en Aragón al pronunciar el nombre de una empresa que visitó.

"Pero imaginaos, ahí los trabajadores todos sentados, el equipo de campaña y él ahí diciendo en lugar de Fribín, Brifín... ocho veces", ha resaltado Sánchez. "Y claro la gente que no sabía qué hacer para no partirse de risa en su cara, el que no fue presidente porque no quiso, no mete más la pata porque no puede", ha lanzado a renglón seguido.

CONTINÚA EL CHOQUE CON LOS "AMOS DEL ALGORITMO"

Además, Sánchez ha vuelto a enviar un mensaje a los "tecnooligarcas" magnates de las compañías tecnológicas y les lanzado una exigencia: "Que quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros hijos", ha afirmado.

Después de sus choques recientes con los propietarios de X, Elon Musk y de Telegram, Pavel Durov, ha señalado que estos "amos del algoritmo" tienen mucho dinero y poder "pero no tienen el poder del voto".

A su juicio, quieren controlar los móviles para saber qué lee la gente para después controlar lo que vota y considera que está cargado de razones después de la respuesta que han dado a la propuesta del Gobierno de prohibir las redes sociales a menores de 16 años. De este modo, ha dejado claro que tiene intención de seguir adelante con esta medida.

ALEGRÍA APELA A LOS VOTANTES MODERADOS

Por su parte, la candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha apelado a los electores para que el 8 de febrero depositen en la urna la papeleta socialista, "también a los votantes moderados, que están viendo con miedo como Azcón ha bebido esa pócima de odio" para arremeter contra la política del PP, que es "extremista" y "no ayuda en nada".

Alegría ha traslado la reflexión de que estas dos semanas de campaña se ha visto que la "ultraderecha, la derecha y especialmente el Partido Popular de Azcón ha hecho suyo esa máxima del que pueda hacer que haga".

Estos días, a su juicio, se ha visto "la verdadera cara" del presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a revalidar el cargo, del que ha dicho que "está tan sediento de poder y ambición, que se ha bebido ese veneno del odio, la infamia y la polarización" hasta el punto de que "ha confrontado y competido con la ultraderecha de Vox con el único objetivo de destruir a una adversaria política" en referencia a ella misma.

En contraposición, ha levantado el alto la papeleta del PSOE que encabeza por Zaragoza para explicar que busca "construir desde el respeto y el diálogo". Tras expresar su respeto por todas las opciones políticas que concurren a estas elecciones, ha incidido en que "la única papeleta capaz de frenar a un futuro gobierno de las derechas y de conformar un gobierno de progreso, que trabaje de verdad en la defensa de los intereses de los aragoneses es la del PSOE".

El voto al PSOE, ha explicado, es el que da poder a esas mujeres que quieren sentirse seguras y libres; el que da la posibilidad a los jóvenes de poder encontrar una vivienda "digna, asequible y poder proyectar su vida en Aragón", el que da los pensionistas, más de 300.00 en Aragón, "la garantía de que su pensión se va a revalorizar".

Por último, Alegría ha anunciado que si es elegida presidenta de Aragón, la primera medida que adoptará será "atacar" la lista de espera de 20 días para que a un paciente le atienda su médico de cabecera no supere los tres días.