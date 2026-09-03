Sánchez reprocha a Feijóo "no dar soluciones" a la crisis de Ceuta y querer "sacar tajada" azuzando "el miedo y el odio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no tener una alternativa para resolver la crisis de Ceuta y de actuar con el deseo "partidista y ruin" de "sacar tajada" de la situación, aprovechándola para "azuzar el miedo y el odio" con el objetivo de evitar que se le vayan votantes a Vox.

En su réplica a los grupos parlamentarios durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso por la crisis de Ceuta, Sánchez le ha reprochado que se limite a criticar la gestión del Ejecutivo sin plantear alternativas. "Usted, señor Feijóo, está cobrando más de 13.000 euros al mes. No está solamente aquí para indignarse ni tampoco para criticar sin más. Yo creo que también su obligación es proponer soluciones", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo ha enumerado algunas propuestas formuladas por Feijóo, como desplegar más efectivos policiales, destinar más recursos para acelerar los expedientes de devolución y las peticiones de asilo o garantizar la salud pública en Ceuta, para asegurar que todas ellas son medidas que ya están aplicando.

"¿En qué hubiera diferido su gestión de la nuestra en esta crisis?", ha preguntado, antes de plantear si un Gobierno de PP y Vox habría ordenado a la Policía Nacional y la Guardia Civil "disparar a la población civil" para impedir la entrada por la frontera. "¿Habría preferido matar a cientos, quizá miles de jóvenes, muchos de ellos menores, para evitarse tener que gestionar una crisis de acogida al otro lado de la frontera?", ha inquirido Sánchez.

"USTED NO SABE NADA DE GESTIÓN MIGRATORIA"

Respecto a las personas que consiguieron entrar en Ceuta, el presidente del Gobierno ha recordado que la propuesta "más concreta" que ha escuchado a Feijóo es que "estas personas tienen que regresar a su país", algo que ha dicho que es también su objetivo, pero que no es un plan.

"¿Expulsaría a todos los migrantes sin siquiera tramitar las peticiones de asilo? Es ilegal, señorías. ¿Obligaría a los funcionarios y funcionarias a saltarse la ley y a prevaricar? ¿Recurriría usted a los gorilas de Desokupa, los amigos del señor Abascal, para hacer esa tarea?", ha planteado.

"Usted no sabe nada de gestión migratoria, no le importa, no tiene una alternativa mejor para resolver este problema", ha espetado Sánchez a Feijóo, a quien le ha recriminado su deseo "partidista y ruin" de "sacar tajada" de la crisis para "azuzar el miedo, el odio" y evitar que se le vayan votantes a Vox.

Sánchez ha contrapuesto después la actuación de su Ejecutivo con la del último Gobierno del PP, asegurando que durante aquella etapa Ceuta perdió un centenar de agentes y que las plazas en centros de acogia no aumentaron, además de que las transferencias gubernamentales a la ciudada ahora son más que hace ocho años.

"No vengan a darnos lecciones sobre cómo ayudar a los ciudadanos, porque estoy seguro de que podríamos haberlo hecho mejor, pero también estoy seguro de que con ustedes gobernando los recursos habrían sido la mitad, en el mejor de los casos, y el sufrimiento de la población ceutí, el doble", ha afirmado.

ACUSA AL PP DE "DOBLE VARA DE MEDIR" CON MARRUECOS

En materia de relaciones con Marruecos, el jefe del Ejecutivo ha acusado al PP de "lanzar gasolina al fuego" y ha recuperado declaraciones de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy defendiendo la cooperación y las buenas relaciones con el país vecino.

"No se puede ser más hipócrita, no se puede tener una doble vara de medir", ha criticado Sánchez, quien ha aseverado que cuando gobierna la derecha Marruecos es "un socio imprescindible, un ejemplo a seguir y un amigo", pero cuando gobierna la izquierda sostienen que el Ejecutivo está "vendido".

El jefe del Ejecutivo ha pedido a Feijóo que aclare cuál sería su política hacia Marruecos, después de que haya dicho que si llega a presidente su primer viaje será a ese país. "Pero califica lo sucedido en Ceuta de una agresión. Entonces, ¿en qué quedamos?", lee ha preguntado.

Sánchez ha terminado las críticas al dirigente 'popular' acusándole de "esconderse en una constante ambigüedad, estridencia y desinformación, sin plantear propuestas viables" para gestionar la crisis, reconducir la relación con Marruecos o ayudar a los ceutíes.

"FEIJÓO HA CAMBIADO POR VOX"

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado a Feijóo de haber ido a Ceuta no "a ayudar, sino a alarmar, a propagar bulos, a calentar aún más los ánimos y a aprovecharse de la situación". También le ha reprochado que pidiera, en una entrevista concedida a Europa Press, confinar a los migrantes por riesgo sanitario y reclamara devolverlos a todos.

López ha contrapuesto esa posición con la que mantuvo el mandatario del PP como presidente de la Xunta de Galicia en 2015 ante la crisis de los refugiados sirios, cuando habló de una "emergencia humana y social" y ofreció 300 plazas. "No vengo aquí a reprocharle esas palabras, vengo a reivindicarlas. Porque tenía razón", ha afirmado.

El portavoz socialista ha asegurado que "lo que ha desaparecido es aquel Feijóo y aquel Partido Popular" y ha atribuido el cambio a Vox. A su juicio, el "verdadero éxito" de los de Abascal ha sido conseguir que el PP haya "comprado absolutamente todos sus postulados y dispute en el terreno más extremo, más radical, más racista, más xenófobo" del país.