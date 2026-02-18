Sánchez respalda a Borja Cabezón y rechaza que se pueda "pisotear" su reputación: "No hay caso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), a su llegada a India, a 18 de febrero de 2026, en Nueva Delhi (República de la India). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa del adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón, tras las informaciones periodísticas que sostienen que realizó "ingeniería fiscal" mediante empresas pantalla y testaferros para evadir impuestos y considera que "no hay caso".

Sánchez se ha remitido a las explicaciones dadas previamente por el PSOE y el propio Cabezón, que admitió en un comunicado haber contratado al despacho Nummaria --condenado por varios casos de fraude fiscal-- aunque aseguró que estaba al corriente de todas sus obligaciones con Hacienda.

"Creo que el partido ha respondido a esta cuestión, de una manera o de otra, y estamos hablando de algo en lo que, de verdad, es que no hay caso", se ha quejado Sánchez, que lamenta que haya "barra libre para pisotear la reputación de cualquier persona". "Pero aquí no hay caso", ha reiterado en una rueda de prensa en Nueva Delhi (India) donde se encuentra de viaje oficial.

Por tanto ha asegurado que Cabezón --que forma parte de la Ejecutiva Federal del PSOE y trabaja como adjunto de la 'número tres' del partido Rebeca Torró-- tiene su "respaldo".

Según publicó 'El Confidencial' Cabezón creó un entramado de empresas, algunas de ellas en el extranjero, y se valió de este sistema para evadir parte de los impuestos que le correspondía pagar.

Desde que aparecieron las primeras informaciones, este lunes, el Gobierno ha defendido al dirigente socialista, señalando que no está siendo investigado por la Justicia y que simplemente recurrió a un asesor fiscal.

En la víspera, el expresidente del Gobierno Felipe González, afirmó que Cabezón es su "amigo" y añadió que él nunca "deja tirados" a sus amigos, aunque aseguró que no tenía conocimiento de sus actividades privadas y debería explicarlas.