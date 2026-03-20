Sánchez resta importancia al choque con Sumar que ha retrasado el Consejo de Ministros: "No lo veo un problema"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado de quitar importancia al retraso de dos horas que ha sufrido el Consejo de Ministros de este viernes, por la presión de Sumar para incluir medidas del ámbito de la vivienda en el paquete anticrisis por la guerra de Irán y considera que es una situación normal en un Gobierno de coalición.

Sánchez ha sido interrogado sobre cómo han sido esas horas, una vez que los ministros de Sumar se han negado a entrar en el Consejo de Ministros y ha respondido que "las de un Gobierno de coalición". No obstante, desde Sumar apuntan que el PSOE quería aprobar un solo texto y en las conversaciones de última hora acordaron separar las medidas relativas a vivienda en un segundo real decreto.

"Es que no puedo decirle más", ha indicado Sánchez, apuntando que se han dedicado a "trabajar, hablar y llegar a acuerdos" y haciendo hincapié en que finalmente han logrado un acuerdo que se ha materializado en dos reales decretos distintos, uno sobre vivienda y otro sobre medidas para bajar el precio de la energía.

"Entiendo que el salseo es interesante para los medios de comunicación", ha apuntado en una rueda de prensa desde La Moncloa, señalando además que en las últimas horas tuvo que estar fuera de España, participando en el Consejo Europeo en Bruselas.

A su juicio, esta es la política del siglo XXI "el diálogo, la negociación y el acuerdo" que, considera, aporta "más legitimidad" a las decisiones que toma el Ejecutivo. "Por tanto, yo no lo veo en absoluto un problema sino al contrario, un activo de este Gobierno", ha defendido.

DEFIENDE LA CAPACIDAD DE NEGOCIAR DE SU GOBIERNO

El presidente del Gobierno ha hecho estas declaraciones al ser cuestionado por este incidente inédito, en el que parte de los ministros del Ejecutivo se han negado a entrar a una reunión del Consejo de Ministros hasta que se incluyeran sus exigencias.

No obstante, lo ha comparado con un Consejo de Ministros celebrado al inicio de la pandemia que duró "nueve horas" en el que adoptaron medidas que fueron, afirma, acertadas y dice que hay que poner en valor la capacidad de negociación de su Gobierno.

"Bienvenidos a Europa, bienvenidos a una cultura de democracia, de negociación, de acuerdo, que se sustancia en estos dos reales decretos leyes. Y creo que esto es lo relevante", ha añadido subrayando la interlocución entre los socios del Gobierno y también con el resto de grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores afectados.

CONVERSACIONES DE MADRUGADA Y SOLUCIÓN A ÚLTIMA HORA

El inicio del Consejo estaba previsto para las 9.30 horas pero no comenzó hasta las 11.40, después de la intervención directa de Sánchez y numerosas conversaciones entre ministros en una intensa negociación de última hora, según trasladan fuentes de la coalición.

Durante estas dos horas, Sánchez se ha reunido con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y también en un formato más amplio con los cinco ministros de Sumar. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun también ha mantenido conversaciones con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

El resultado final ha sido un acuerdo para aprobar dos decretos distintos, uno sobre vivienda que tiene los apoyos en el aire y otro con medidas centrada en bajar el precio de la energía, al alza en las últimas semanas por la guerra en Irán.

Los ministros de Sumar decidieron dar el paso de plantarse e impedir el inicio del Consejo de Ministros después de varios días de intensas negociaciones con las que no estaban satisfechos. En la víspera las conversaciones telefónicas se alargaron hasta la madrugada y esta mañana la posición del PSOE era aprobar un texto único en el que no aparecían medidas de vivienda.

Finalmente ambas partes optaron por separarlas en un segundo decreto ante la evidencia de que, al menos en este momento, no cuentan con los apoyos necesarios para aprobarlas, ante la negativa de Junts y el PNV.