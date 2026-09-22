Sánchez se reúne con los líderes de Reino Unido, Líbano, Panamá y Namibia en los márgenes de la Asamblea de la ONU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro británico, Andy Burnham, en Central Park, Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. - Toby Melville/PA Wire/dpa

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una serie de reuniones bilaterales a lo largo de este martes en Nueva York con los líderes de Reino Unido, Namibia, Panamá y Líbano, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.

A primera hora de la mañana ha mantenido un encuentro con el primer ministro británico, Andy Burnham --designado este verano tras la dimisión de Keir Starmer-- en Central Park en el que Sánchez ha destacado que ambos comparten la visión de impulsar un mayor acercamiento entre el Reino Unido y la Unión Europea, según fuentes de Moncloa.

El jefe del Ejecutivo le ha trasladado que el Reino Unido es un aliado y amigo fundamental de España, así como la importancia de reforzar la cooperación bilateral, especialmente ante un escenario global tan complicado.

Además ha destacado que ambos comparten una visión progresista sobre las necesidades de sus respectivas sociedades, con servicios públicos más fuertes y un crecimiento económico inclusivo, así como la defensa del multilateralismo y de un orden internacional basado en reglas.

NAMIBIA

Posteriormente se ha reunido con la presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, y ha reafirmado el compromiso de España con el Acuerdo sobre Pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2025.

Así, ha trasladado el respaldo del Gobierno, en coordinación con la UE, a las negociaciones en curso para completar el Anexo sobre Acceso a Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS).

Mediante este acuerdo se pretende garantizar que el intercambio de patógenos con potencial pandémico y de su información genética esté vinculado a un acceso justo y equitativo a los beneficios derivados de su utilización, incluidas las vacunas, los diagnósticos y los tratamientos.

Sánchez ha asegurado que España está dispuesta a desempeñar un papel más activo para impulsar esas negociaciones y reforzar una arquitectura sanitaria internacional para responder mejor ante futuras pandemias.

LÍBANO Y PANAMÁ

En su encuentro con el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, le ha trasladado que España mantiene el compromiso firme con la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de su país y ha manifestado que el alto el fuego debe respetarse plenamente a la vez que el dialogo debe abrir el camino hacia la paz duradera.

España, ha recalcado, seguirá trabajando con los socios europeos para reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas libanesas cuando acabe la misión de la FINUL.

Finalmente, con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ambos dirigentes han expresado su compromiso con el multilateralismo y con el refuerzo de las relaciones bilaterales entre los dos estados.