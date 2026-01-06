Sánchez abordará con los grupos del Congreso un posible envío de tropas españolas a Ucrania cuando acabe la guerra

Archivo - El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (i) y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (d), posan a su llegada a la cumbre internacional de apoyo a Ucrania, a 24 de febrero de 2025, en Kiev (Ucrania).- Moncloa - Archivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con "la mayoría" de los grupos parlamentarios del Congreso a partir del próximo lunes para abordar un posible envío de tropas españolas a Ucrania cuando se alcance el fin de la guerra, así como para determinar cuál debería ser la contribución de España.

"El Gobierno de España planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania", ha anunciado el presidente en una rueda de prensa ofrecida en París tras la reunión de la Coalición de Voluntarios que se ha celebrado en la capital francesa para tratar de dar garantías de seguridad a Kiev.

Sánchez ha sostenido que "en otras muchas latitudes del planeta a consolidar la paz hay presencia de las Fuerzas Armadas españolas". "Si eso lo hemos hecho en otras latitudes y en otros puntos del mundo, ¿cómo no lo vamos a hacer en Europa? Por supuesto que también vamos a contribuir en Europa a esa paz, a esa seguridad colectiva y a la defensa de nuestro proyecto común", ha añadido Sánchez.

Para ello, el Gobierno contactará la próxima semana con gran parte de los grupos de la Cámara Baja para plantearles cómo cree que debería sumarne España y cuál debería ser la contribución de nuestro paós una vez "se logre esa paz, ese alto el fuego y se acuerde, por tanto, el fin" de la invasión rusa de Ucrania.

MARCO DE SEGURIDAD Y PAQUETE DE AYUDAS

Después de decir que España sigue defendiendo el acceso de Ucrania a la Unión, Sánchez ha expresado que durante la reunión de este martes en Paris se ha abordado "un marco de seguridad" que puede "permitir eventualmente que termine la guerra" y las medidas que tendrán que llevarse a cabo en Kiev cuando se dé un alto al fuego.

Otro de los puntos clave de la cumbre ha sido cómo se abordará la reconstrucción del país una vez finalice la guerra, como ha explicado el presidente, que ha insistido en que España participará tanto en garantizar la paz en Ucrania cuando se dé el alto al fuego como en la reconstrucción del país "con recursos económicos a través de la Unión Europea" y también los que España "pueda dar" bilateralmente.

"Estoy convencido de que España debe formar parte de ese esfuerzo, de que España, como un gran país europeo, como una democracia perfectamente integrada en el orden internacional, que defiende ese orden internacional basado en reglas, debe formar parte de ese esfuerzo", ha asegurado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha afirmado que "se abre la oportunidad de consolidar la paz y de acabar definitivamente con la guerra en el frente oriental, en este caso de Ucrania".