España quiere que la ONU esté implicada "de alguna forma" en la futura fuerza de paz en Ucrania

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido este miércoles que el Gobierno quiere que la ONU esté implicada "de alguna forma" en la futura fuerza de paz que se despliegue en Ucrania una vez se alcance un alto el fuego con Rusia.

"España desde luego querría que de alguna forma Naciones Unidas esté involucrada, como está en muchos escenarios en el mundo", ha reconocido el ministro en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, después de que la víspera la Coalición de Voluntarios acordara garantías de seguridad vinculantes para Ucrania con apoyo de Estados Unidos, incluido el despliegue de tropas en el terreno.

No obstante, Albares ha incidido en que aún se está lejos de haber definido cómo será esa fuerza y en qué condiciones se desplegará, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera en París que España tiene intención de participar en la misma y para ello se reunirá la próxima semana con los grupos parlamentarios.

"Por el momento lo que hay es un esbozo de plan, ni siquiera hay todavía un plan, y todavía queda por ver si el único que ha querido y sigue queriendo esta guerra", el presidente ruso, Vladimir Putin, "por fin empieza a querer la paz" y se acuerda un alto el fuego, ha señalado el ministro.

"Los europeos junto con Estados Unidos y Ucrania estamos pensando cuál podría ser un esquema de seguridad y de estabilidad el día que haya un alto el fuego, pero todavía estamos muy lejos de ahí", ha abundado.

En cuanto a las consultas que Sánchez adelantó con los grupos parlamentarios, Albares no ha querido anticiparse a éste y tampoco ha confirmado si figurará Vox en esos contactos.

"Les va a explicar qué es lo que se está esbozando en estos momentos y va a intercambiar con las distintas fuerzas políticas en un gesto, que yo aplaudo, de transparencia y en un momento crucial para el futuro de Europa", se ha limitado a decir.