Sánchez traslada su apoyo a la líder opositora en Bielorrusia y destaca su "incansable lucha frente a la represión"

1075617.1.260.149.20260407144148 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de la oposición en Bielorrusia, Svetlana Tijanóvskaya, durante un encuentro, en el Palacio de la Moncloa, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su apoyo a la líder de la oposición en Bielorrusia, Svetlana Tijanóvskaya, de quien ha destacado su liderazgo ante la "incansable lucha frente a la violencia y la represión", al tiempo que ha defendido la necesidad de continuar avanzando "en el proceso de liberación de presos políticos".

Sánchez ha mantenido este martes en el Palacio de la Moncloa un encuentro con Tijanóvskaya, en el que han abordado la situación en el país y donde el presidente también ha reiterado el apoyo de España a las aspiraciones democráticas del pueblo bielorruso.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado además el compromiso del Gobierno "con la aplicación de las sanciones impuestas por la Unión Europea", valorándolas como "medidas alineadas con la respuesta frente a Rusia".

En un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, Sánchez ha puesto en valor la figura de la líder opositora en Bielorrusia. "Hay quienes, frente a la oscuridad, deciden no bajar la voz. Svetlana Tijanóvskaya lidera hoy una incansable lucha frente a la violencia y la represión. Figuras como ella son hoy más necesarias que nunca", ha reivindicado.