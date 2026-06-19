Sánchez traslada a Meloni toda su "solidaridad" tras decir Trump que se hizo una foto con ella por "pena"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes en la reunión del G7 en Evian-les-Bains, entre ellos la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni (de espaldas). - -/yonhap/dpa

BRUSELAS 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este viernes desde Bruselas toda su "solidaridad" con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tras la burla del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que se hizo una foto con ella por "pena".

"Le he trasladado toda mi solidaridad ante este ataque, que no es ni político, ni personal. No sé cómo calificarlo", ha expresado Sánchez en una rueda de prensa al término del Consejo Europeo celebrado en la capital europea, al ser preguntado por la polémica.

Sánchez ha subrayado que no sólo expresaba su solidaridad con la mandataria italiana de manera pública en la rueda de prensa, sino que también lo había hecho "en privado" ya que ambos han coincidido en la cumbre de líderes de la UE cuando ha trascendido las controvertidas palabras de Trump.

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El encontronazo diplomático entre Trump y Meloni surge a raíz de una fotografía juntos durante la reciente cumbre del G7 que, según el mandatario norteamericano, aceptó hacerse porque Meloni le daba "pena"; una declaración que la jefa del Gobierno italiano ha repudiado en redes sociales, donde ha asegurado que Italia "no suplica".

El presidente Donald Trump realizó estos comentarios en declaraciones al programa italiano 'L'Aria che tira'. "Me rogó que me tomara una foto con ella. Me dio pena", aseguró Trump. Meloni, añadió, "tenía muchísimas ganas" de hacerse una foto con él, circunstancia que no tendría por qué haber aceptado. "Pero me dio pena", reiteró el mandatario.

Meloni, que ha abandonado la cumbre europea sin hacer declaraciones, sí ha respondido con un vídeo publicado en redes sociales en el que ha declarado su "asombro" ante unas declaraciones "completamente inventadas" de Donald Trump.

"No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que es decepcionante que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos. Pero una cosa hay que recordar: ¡Italia y yo no suplicamos", ha rebatido Meloni.

La primera consecuencia diplomática ha sido el anuncio del ministro de Exteriores italiano de que ha suspendido un viaje previsto a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio tras las "graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni", que "ofenden a toda Italia".