Sánchez traslada el pésame a los familiares de los españoles fallecidos por los terremotos en Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). El debate parlamentario se centra hoy en dos temas principales: la reforma del Reglamento del Congreso prese - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento de nueve españoles en los terremotos del pasado jueves en Venezuela y ha trasladado su más sentido pésame a los familiares y amigos a través de un mensaje en redes sociales.

"Con enorme tristeza recibimos la confirmación de que ya son nueve los españoles fallecidos a causa de los devastadores terremotos en Venezuela. Quiero trasladar, en nombre del Gobierno de España, nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a sus familias y seres queridos. También a quienes aún están intentando localizar a sus familiares desaparecidos", ha señalado este domingo Sánchez en un mensaje publicado en su perfil de X.

El presidente del Gobierno ha asegurado que España seguirá colaborando con las autoridades venezolanas y prestando toda la asistencia consular necesaria a los afectados y sus familias "en estos momentos tan difíciles".

Durante esta mañana, un total de 76 españoles han aterrizado en en la base aérea de Torrejón de Ardoz en el primer avión con ciudadanos repatriados desde Venezuela. Según ha detallado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un audio remitido a los medios, en el vuelo han llegado un total de 96 personas, de las que 76 son ciudadanos españoles.

Además, viajaban otras 20 personas de distintas nacionalidades, entre ellas de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina. Además, hay 131 españoles que siguen desaparecidos, dos menos que en el balance anterior, y se mantienen en 14 los localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.