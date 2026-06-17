Sánchez traslada a la viuda de Navalny su apoyo a la defensa de los valores democráticos y derechos humanos en Rusia

Sánchez se reúne con Yulia Navalnaya para abordar la situación de la oposición rusa en el exilio - FERNANDO CALVO

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este miércoles en el Palacio de la Moncloa a Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, y le ha trasladado su apoyo a la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos en Rusia.

Según ha informado el Gobierno, Sánchez ha aprovechado este encuentro para transmitir a la también presidenta de la Fundación de Derechos Humanos ('Human Rights Foundation') la firmeza de España en la condena del asesinato de su marido, quien murió en 2024 en una cárcel rusa donde cumplía una pena de cerca de 30 años.

Dos años después, en febrero de 2026, los Gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido acusaron a Rusia de asesinar a Navalni con un veneno originario de una rana de Ecuador.

"Su compromiso con la libertad, los derechos humanos y la democracia mantiene vivo el legado de su marido, Alexéi Navalni", ha expresado el presidente del Gobierno en su cuenta de 'X' tras el encuentro.

Además, Sánchez ha reivindicado la figura de Navalni, quien "sigue inspirando a quienes, dentro y fuera de Rusia, defienden estos principios pese a los riesgos que afrontan".

Asimismo, durante la reunión, el presidente del Gobierno también ha querido reconocer la labor de Yulia Navalnaya al frente de la defensa de los valores democráticos, así como la relevancia que su figura tiene para la sociedad rusa.