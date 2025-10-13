Sánchez y Trump se saludan con normalidad una semana después de pedir expulsar a España de la OTAN

El Presidente Del Gobierno, Pedro Sánchez Y Su Homólogo Estadounidense, Donald Trump, Se Han Encontrado Este Lunes En La Cumbre Que Se Celebra En Egipto- DPA

SHARM EL SHEIJ (EGIPTO), 13 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se han encontrado este lunes en la cumbre que se celebra en Egipto para la paz en Gaza y se han saludado con normalidad, solo unos días después de que Trump propusiera expulsar a España de la OTAN por no invertir lo suficiente en defensa.

A pesar de que la cumbre se celebra en el país norteafricano, Trump ejerce como coanfitrión, como principal impulsor del plan de paz para Gaza y ha ido recibiendo y saludando, uno a uno, a los líderes internacionales invitados a la ceremonia.

El presidente egipcio Abdelfatá al Sisi recibió esta misma mañana a los líderes invitados y Trump lo ha hecho esta tarde porque ha llegado con casi cuatro horas de retraso respecto al horario previsto ya que se ha alargado su visita previa a Israel, donde ha intervenido ante el Parlamento.

Trump y Sánchez se dan la mano en la cumbre de paz para Gaza, una semana después de que el presidente estadounidense sugiriera expulsar a España de la OTAN https://t.co/d5JoiMP5DP pic.twitter.com/XUgsLW8QvK — Europa Press (@europapress) October 13, 2025

Sánchez se ha dirigido hacia el escenario donde esperaba Trump y ambos se han estrechado las manos con gesto sonriente. El presidente de Estados Unidos ha dado un leve tirón que después ha acompañado con una palmada amistosa en la mano.

El encuentro se produce una semana después de que Trump propusiese expulsar a España de la OTAN por no comprometerse a gastar el 5% en defensa en la última cumbre de la Alianza y quedarse solo en un 2%.

El de hoy ha sido el primer saludo entre ambos desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Aunque ambos coincidieron en la Cumbre de la OTAN en La Haya en julio, entonces no hubo saludo.

El presidente también estuvo presente en el discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU pero no asistió a la cena que ofrece a los líderes, ya que en esta ocasión el jefe de la delegación española era el Rey Felipe VI.