Sánchez ve en los audios del hospital de Torrejón "el modelo del PP" en sanidad "para hacer negocio y que ganen cuatro"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto del partido, a 4 de diciembre de 2025, en Plasencia, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este jueves que los audios del consejero delegado de la empresa gestora del Hospital de Torrejón de Ardoz representan el modelo del Partido Popular que consiste, afirma, en hacer negocio con la sanidad pública "para que ganen cuatro".

Sánchez ha lanzado este mensaje en el acto de apertura de la campaña electoral de las elecciones autonómicas en Extremadura, en un acto con militantes en Plasencia (Cáceres) donde se ha lanzado contra la gestión que hace el PP de los servicios públicos en las comunidades autónomas donde gobierna.

"El negocio de la sanidad privada, nos lo han dicho alto y claro, está en las listas de espera de la sanidad pública. Y da igual que sean los cribados en Andalucía, o los recortes de Guardiola en Extremadura, o la privatización de Ayuso en la Comunidad de Madrid. Siempre es el mismo modelo", ha subrayado.

De este modo se ha referido a los audios en los que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart --que se ha desvinculado de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz, después de la publicación de las grabaciones-- daba instrucciones para rechazar pacientes y descartar prácticas no rentables.

La derecha, afirma el líder de los socialistas, primero recorta la sanidad pública para que aumenten las listas de espera y luego, ante esta situación, recurren a la privada mediante convenios "o incluso con la gestión directa de hospitales públicos", ha recriminado, señalando que se trata de un "negocio de tres, a costa de la sanidad de todos".

Para Sánchez este es el primer argumento para que los extremeños acudan a votar al PSOE el próximo 21 de diciembre, según ha trasladado junto al candidato Miguel Ángel Gallardo.

RESTA IMPORTANCIA A LAS ENCUESTAS

A pesar de que las perspectivas electorales no son buenas para el PSOE en este momento según los sondeos, Sánchez ha tratado de levantar el ánimo y ha hecho un llamamiento a acudir a las urnas restando importancia a las encuestas.

Así ha criticado a la presidenta y candidata del PP, María Guardiola, a la que ha acusado de no querer ir a los debates electorales igual que, dice, el líder nacional Alberto Núñez Feijóo.

"Guardiola está haciendo como Feijóo, que no va a los debates y ya empiezan con las encuestas", señala. "Pues que se queden con las encuestas que nosotros el 21 de diciembre les vamos a ganar las elecciones", ha enfatizado provocando la ovación de los asistentes.

QUIERE "QUE PIERDA LA DERECHA"

Además, ha sacado pecho de su labor al frente del Gobierno, recordando que ha subido las pensiones, ha revalorizado el salario mínimo y aumentado los permisos de maternidad y paternidad, entre otras medidas.

Defiende por tanto que España vive "uno de los mejores momentos de la historia" porque aporta "el 40% del crecimiento de la Unión Europea", tiene a "un millón" de estudiantes becados y cuenta con más de 22 millones de trabajadores ocupados.

"Lo estamos haciendo bien, hay que estar orgullosos de la situación que vive España", ha enfatizado ante los militantes subrayando que en parte se debe a la acción de su Gobierno.

Además, ha asegurado que como líder del PSOE quiere "que pierda la derecha" que dice que España es una "dictadura" en la que no se puede opinar ni discrepar. "Si uno si uno enciende la televisión" y solo ve "tertulianos de derechas en sus medios de comunicación", ha lanzado a continuación.