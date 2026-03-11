Sánchez ve como un "empeño personal" la negativa de Ayuso a crear un registro de objetores al aborto

Comparecencia ante los medios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Aula Magna de la Universidad Internacional de Andalucía. A 6 de marzo de 2026 en Palos de la Frontera, Huelva (Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como un "empeño personal" la negativa de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a crear un registro de objetores al aborto, alegando que es una forma más de "continuar con su guerra política".

"Seamos claros: es un "empeño personal" de la presidenta que las mujeres no puedan ejercer sus derechos en Madrid", ha señalado este martes el líder del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que la Comunidad de Madrid inicie los trámites para crear ese registro; a lo que la región defiende que el organismo jurídico no ha entrado todavía "al fondo" de la cuestión.

Ante ello, Sánchez ha reprochado a la dirigente madrileña que siga "negándose a cumplir la Ley del aborto", incluso "en contra" de la decisión del TSJM, argumentando que Ayuso sitúa su comunidad autónoma "fuera de la legalidad" solo para "continuar con su guerra política".

"Llegaremos hasta el final para garantizar los derechos y las libertades de las mujeres en todo el territorio español", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo.