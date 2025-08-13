Sánchez vuelve a avisar: el riesgo sigue siendo "muy alto" con los incendios

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa a su llegada al Palacio de Marivent, a 3 de agosto de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, (España). Se trata del tradicional encuentro que el monarca realiza con el dirigent - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este miércoles por la noche que el riesgo por los incendios "continúa siendo muy alto", por lo que ha pedido "prudencia y responsabilidad".

En un mensaje en 'X', Sánchez también ha agradecido "a quienes, con su esfuerzo incansable y valentía, están salvando vidas, hogares y naturaleza".

Los incendios forestales continúan asolando España y siguen cebándose con León y Ourense, que acumulan la mayor parte de los 15 fuegos activos ahora mismo en España en los que participan las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha adelantado que el Gobierno de España ha solicitado esta noche al Mecanismo Europeo de Protección Civil un módulo con dos aviones cisterna Canadair, de gran capacidad de más de 5.500 litros cada uno, para combatir la extinción de incendios ante situaciones "muy difíciles" que podrían derivarse por la meteorología adversa.