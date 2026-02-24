Sánchez vuelve a ofrecer "garantías de seguridad" a Ucrania si hay alto el fuego, tras cuatro años de invasión rusa

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante su visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Pool Moncloa/Fernando Calvo y Borja Puig de la Bel

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este martes en la reunión telemática de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, formada por socios europeos, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa, en la que ha reiterado la disposición de España a ofrecer "garantías de seguridad" a Kiev, una vez que se haya decretado un alto el fuego.

A principios de enero Sánchez ya ha abrió la puerta a un posible envío de tropas de paz a Ucrania en caso de lograr el cese de los combates entre Kiev y Moscú, según trasladó tras una reunión en París de la Coalición de Voluntarios en la que participan países como Francia, Alemania y Reino Unido.

El encuentro de este martes, convocado por el primer ministro británico Keir Starmer junto a al presidente de Francia, Emmanuel Macron, sirvió para reafirmar el apoyo a Ucrania y la voluntad de lograr una paz "justa y duradera" en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra.

Sánchez ha subrayado que el resultado de esas conversaciones decidirá también el futuro de Europa y también se ha mostrado partidario de mantener la presión a Rusia a través de sanciones y apoyo militar a Kiev.

En este sentido, Sánchez también ha manifestado la necesidad de lograr una Europa "más fuerte", no solo mejorando las capacidades militares sino también "profundizando en la integración", según ha trasladado Moncloa en un comunicado.

En este sentido, ha respaldado aprobación de un crédito de 90.000 millones de euros acordado por el Consejo Europeo y ha subrayado la necesidad de garantizar un apoyo financiero estable para Ucrania y financiar la seguridad europea junto a otros bienes públicos europeos creando un activo seguro.