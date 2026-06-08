Sánchez ya tiene fecha para explicar en el Congreso los casos que afectan a Zapatero y al PSOE: 24 de junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá finalmente el próximo 24 de junio ante el Pleno del Congreso para informar de último Consejo Europeo y dar cuenta de la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales que afectan al PSOE.

Sánchez pidió comparecer por ambos asuntos hace algunos días, pero al mismo tiempo sus aliados parlamentarios de ERC ERC, Compromís, BNG y Podemos estaban exigiendo su presencia en sede parlamentaria por las últimas informaciones que implican al PSOE.

Como Sánchez quiso añadir la información sobre la Cumbre Europea, se habló del día 24, teniendo en cuenta que el Consejo Europeo está previsto los días 18 y 19 de junio, y finalmente esa fecha se ha confirmado este lunes en la reunión de la Junta de Portavoces, sin que ningún partido haya trasladado la conveniencia de que comparezca antes.

TAMBIÉN EL CASO LEIRE

Además de lo relativo a la UE, la comparecencia de Sánchez deberá servir para que explique las consecuencias del caso Zapatero y tendrá lugar después de la declaración del expresidente socialista ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, que le imputa delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Pero Sánchez también deberá explicar las revelaciones del sumario judicial sobre Leire Díez, la conocida como 'fontanera del PSOE' que supuestamente se ocupaba de desprestigiar a jueces, fiscales y agentes que investigaban al PSOE y al entorno del presidente.