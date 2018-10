Santamaría pide firmeza a Sánchez porque en Cataluña "se practica el apartheid" y no existe el "apaciguamiento"

Publicado 10/07/2018 10:04:10 CET

Afea a Sánchez que se dedicara a hacer "turismo" con Torra por Moncloa en vez de contactar con los constitucionalistas

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que ahora lo que toca en Cataluña es "firmeza" y llevar el Estado a esa comunidad autónoma. Según ha dicho, los independentistas practican allí el "apartheid" y "el apaciguamiento con esa gente no existe".

Así se ha pronunciado tras la reunión que este martes mantuvieron en el Palacio de La Moncloa Sánchez y Torra, en la que iniciaron una etapa de diálogo al coincidir en que hay margen para trabajar en la normalización de sus relaciones pese a la imposibilidad de un acercamiento respeto al derecho de autodeterminación. Ambos, que se reunieron más de dos horas y media, acordaron poner en marcha la comisión bilateral Generalitat-Estado.

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, Sáenz de Santamaría ha afeado a la actual vicepresidenta socialista Carmen Calvo que esté "más pendiente" de la valoración que van a hacer los independentistas que de la defensa de España y del Estado en Cataluña. Según ha dicho, cuando gobernó el PP lo primero que procuraron es que los "constitucionalistas trabajaran juntos".

En este sentido, la exvicepresidenta ha dicho que ese contacto con los constitucionalistas es lo primero que debería haber hecho el Ejecutivo del PSOE, en vez de dedicarse a "hacer turismo" por la Moncloa con Torra. A su entender, a los primeros que tiene que defender Sánchez no es a los independentistas sino a los catalanes que se sienten españoles, y les gustaría poder vivir y hablar en libertad en Cataluña

"Porque a Sánchez le hayan regalado el sillón de la Moncloa, no puede ir regalando España a trocitos. Lo que toca es firmeza, lo que toca es la defensa del Estado y llevar al Estado y al Gobierno a Cataluña, y no sacarlo", ha enfatizado, para añadir: "el apaciguamiento con esa gente no existe porque en Cataluña practican el apartheid".

Así, Sáenz de Santamaría ha recalcado que a los primeros que tiene que defender Sánchez no es a los independentistas sino a los catalanes que se sienten españoles, y les gustaría poder vivir y hablar en libertad en Cataluña

LA OPERACIÓN DIÁLOGO

Al ser preguntada si hace autocrítica tras la 'operación diálogo' que impulsó con el Gobierno catalán, Sáenz de Santamaría ha resaltado que solo se reunió dos veces con el entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para hablar de las 46 peticiones que Carles Puigdemont había trasladado a Rajoy.

Eso sí, ha dicho que solo les interesaba la autodeterminación y ya les dijo entonces que eso no se podía negociar porque "corresponde a todos los españoles". "Con quien más he dialogado en Cataluña y ésa es la gran diferencia con el señor Pedro Sánchez, es con los catalanes", ha enfatizado, para añadir que su diálogo ha sido sobre todo con la sociedad civil o las empresas que lo estaban "pasando mal" en esta comunidad.

En este sentido, ha resaltado que el Gobierno de Mariano Rajoy "no ha cedido ni una sola competencia" al Gobierno de Puigdemont, "no ha retirado ningún recurso" ni ha "contaminado la política penitenciaria". A su entender, "a toro pasado" todos hacen críticas, pero ella "jamás" ha ido en contra de la ley y siempre va a defender la unidad de España.