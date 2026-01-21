Santiago de Compostela se erige como destino de eventos e invita al sector a "ampliar su mirada" sobre la ciudad

1044384.1.260.149.20260121180234 El Ayuntamiento de Santiago de Compostela presenta su campaña turística en FITUR 2026. - EUROPA PRESS

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha presentado este miércoles en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) su apuesta por erigirse en una ciudad acogedora de eventos y negocios, retando al sector profesional de los congresos a "ampliar su mirada" y a poner el foco en la capital gallega.

Así se ha pronunciado la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Miriam Louzao, durante la exposición este miércoles de la campaña de la capital gallega en FITUR, en la que el consistorio de la ciudad ha apostado por potenciar la celebración de eventos.

Para ello, el evento también ha contado con la presencia de la directora del Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, Belén Montero, además de diversos representantes nacionales, autonómicos y provinciales.

En cualquier caso, la concejala de Turismo de Santiago ha defendido que la ciudad ya es un destinto turístico "maduro y consolidado", que no necesita exponer emblemas, sino que su apuesta es que las personas que elijan visitar la capital gallega "lo hagan conscientemente, con responsabilidad, con tiempo y voluntad".

Por ello, ha invitado a los ciudadanos a visitar la ciudad para "ampliar su mirada" sobre Compostela y que no solo se limiten a los tópicos y a los circuitos radiados, sino que exploren otros aspectos de la capital.

MEJORAR LA MARCA DE TURISMO DE EVENTOS

A renglón seguido, la concejala compostelana ha reivindicado el trabajo del consistorio para "mejorar" la marca de turismo de eventos y negocios, con el objetivo de que las salas de la ciudada estén "ocupadas" a lo largo del año.

Después de exponer los recursos hoteleros y poner en valor las infraestructuras de la ciudad, la responsable de Turismo de Santiago ha explicado que, como parte de esta campaña, se ha puesto a disposición un mapa con recursos de ocio y de gastronomía, entre otros, para "convertir una simple reunión en una experiencia que contar".

EL PALACIO DE CONGRESOS, EL BUQUE INSIGNIA

En el caso de Belén Montero, ha reivindicado el Palacio de Congresos como el "buque insignia" dentro de la apuesta de Santiago de Compostela de consolidarse como destino de congresos, reuniones y eventos, apostillando que la instalación tiene "vocación de servicio" y el "carácter" que distingue a Galicia.

La directora del Palacio de Congresos ha recordado que está gestionado por el Grupo Hotusa y ha defendido que se ha realizado en los últimos meses un "importante esfuerzo inversos" con el objetivo de convertirlo "en el espacio ideal" para eventos nacionales e internacionales.

Del mismo modo, ha puesto en valor el servicio de cátering que dispone el Palacio de Congresos, alineándolo con la oferta gastronómica en la ciudad, y ha apostado por desestacionalizar el turismo y que el lugar se convierta en una instalación "viva" con una oferta estable de conciertos y eventos.