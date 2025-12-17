Santos Cerdán se niega a aclarar si hubo o no reunión Sánchez-Otegi para la moción de censura

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en su segunda comparececia en la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’ - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente socialista Santos Cerdán se ha negado a aclarar este miércoles en el Senado si hubo o no una reunión entre el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, y Pedro Sánchez en vísperas de votar la moción de censura, un encuentro que fue desvelado por Koldo García y confirmado por el exministro José Luis Ábalos y que niegan tajantemente los dos protagonistas.

En concreto, Koldo García declaró que llevó en coche a Sánchez y a Cerdán a un caserío en el País Vasco para reunirse con Otegi y negociar el apoyo de Bildu a la moción de cesura que le convirtió en presidente del Gobierno. El exministro Ábalos, que entonces era secretario de Organización del PSOE, avaló la historia asegurando que "fuentes conocedoras" de la reunión se lo habían confirmado.

Pero tanto Moncloa como Bildu, tanto Sánchez como Otegi, han negado que esa reunión se hubiera producido. El presidente ha dicho públicamente que nunca se ha reunido con Otegi y éste se ofreció incluso a dejar la política si alguien probaba ese encuentro.

Y aprovechando que este miércoles comparecía Santos Cerdán en el Senado, el senador del PP Gerardo Camps ha querido preguntar directamente al exdirigente socialista si es verdad o no que existió esa reunión en la que, según Koldo García, participó.

"¿Llevó Koldo García Izaguirre en un Toyota blanco al entonces candidato a la presidencia del Gobierno y a usted mismo desde el aeropuerto de Bilbao hasta un caserío para que se reunieran con Arnaldo Otegi? ¿Sí o no?", ha pedido saber.

Pero Cerdán se ha negado a contestar: ni lo ha confirmado, ni lo ha desmentido. "No responde", ha constatado Gerardo Camps, quien ha reprochado que el PSOE se relacione con quienes "ni siquiera condenan" los asesinatos de ETA. "¿Me puede explicar cómo pudo traicionar la memoria y la dignidad de las víctimas", ha espetado a Cerdán, otra pregunta que ha quedado sin respuesta.