Santos Cerdán (PSOE) acusa a Feijóo de "no estar a la altura" e intentar sacar "rédito político"

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "no estar a la altura" en un momento crítico como el apagón que sufrió España durante la jornada de este lunes, denunciando que está intentando "sacar rédito político" de la situación.

En un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, el dirigente socialista ha contrapuesto la actuación de Feijóo con la del Gobierno de Pedro Sánchez, que, según ha destacado, ha dispuesto de recursos para atender a la ciudadanía y restablecer el sistema eléctrico.

"Mientras el Gobierno pone los recursos para atender a la ciudadanía y restablecer el sistema eléctrico, Feijóo, el mismo que defiende la gestión del desaparecido Mazón en la DANA, intenta sacar rédito político", ha señalado Santos Cerdán.

En la primera reacción durante la jornada de este martes, Feijóo ha recriminado al Gobierno no haber querido "asumir el mando" y no haber declarado la emergencia nacional de inmediato tras el apagón masivo que ha afectado a la Península. Dicho esto, ha revelado que aún no ha podido hablar con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre lo ocurrido.