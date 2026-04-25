De los Santos (PP) denuncia la política "podrida" de Sánchez: "La prioridad nacional es que convoque elecciones"

Archivo - El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, durante una entrevista para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha denunciado este sábado que la realidad política en torno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "podrida" y ha afirmado que la "prioridad nacional" es que "convoque elecciones".

"El Sanchismo se ha vuelto a ver las caras con los jueces: el señor Ábalos, el señor Koldo García, nuevamente demostrando hasta qué punto está podrida toda la realidad política que acompañaba y que sigue acompañando a Pedro Sánchez desde que llegó primero a la Secretaría General de su partido y después a la presidencia del Gobierno", ha declarado.

Además, se ha referido a un vídeo publicado por The Objective, filmado durante el Comité Federal del PSOE en 2016, en el que, según De los Santos, a Sánchez "se lo podía ver como lo que es, un hombre sin moral, sin principios, dispuesto no solamente a engañar a los ciudadanos", sino "también a sus propios compañeros", apunta sobre "un hombre que llegó a la Secretaría General del Partido Socialista cabalgando sobre los beneficios de la prostitución de la que había vivido la familia de su mujer".

"Pretendía esconder unas urnas para que el voto fuese oculto y parece ser que (era) lo más cercano a un pucherazo", ha acusado.

En esa línea, ha insistido en que la "corrupción" del partido ha llevado a España a "cada día ser más irrelevante" en el plano internacional.

"Si hay una prioridad nacional es que Pedro Sánchez convoque elecciones" para "volver a la senda de la democracia" y recuperar el "prestigio", ha sostenido, en referencia al concepto de prioridad nacional presente en acuerdos autonómicos entre el PP y Vox.

PRIORIDAD NACIONAL Y ARRAIGO

"Cuando hablamos de prioridad nacional de lo que estamos hablando es de una política seria en la que no puedan hacerse regularizaciones masivas de inmigrantes sin ni siquiera saber de cuántas personas estamos hablando", ha explica al respecto De los Santos.

En cuanto al concepto de arraigo, lo ha definido como que "esos inmigrantes que vienen a España tengan, creo que no es tanto pedir, un contrato de trabajo, que conozcan cómo somos los españoles y que estén dispuestos a formar parte de una cultura" que es "generosa" y no "xenófoba", ha desarrollado el político, que ha instado a quienes critican los pactos a leer el texto "en profundidad".

"Un migrante regularizado tiene exactamente los mismos derechos que quienes hemos nacido aquí", ha declarado en declaraciones a los medios tras la XXX Lectura Continuada del Quijote organizada por el Círculo de Bellas Artes.

SALIDA DE ESPAÑA DE LA OTAN

Preguntado por la posibilidad de que Estados Unidos plantee una hipotética expulsión de España de la OTAN, De los Santos ha recordado que la organización "no recoge la posibilidad de expulsar a ningún miembro".

Sin embargo, también considera que "EEUU en estos momentos ha demostrado que no se fía de España" y se ha preguntado "en cuánto se parecen" la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el presidente estadounidense, Donald Trump: "Porque en estos momentos están exactamente reclamando lo mismo", ironiza.