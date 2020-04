Secretarios Judiciales lamentan que Campo "abra el grifo" a la entrada de escritos con servicios mínimos

Subrayan que esto provocará mayor colapso del sistema judicial dado que sólo hay una funcionario por oficina para tramitarlos

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha lamentado este miércoles que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya "abierto el grifo" de la entrada de cualquier escrito y demanda en los juzgados sea esencial o no, a pesar de que se mantiene el estado de alarma y por lo tanto los servicios mínimos presenciales.

En un comunicado indican que con esa decisión el ministerio "cede" a las exigencias de operadores jurídicos y grupos de presión, y añaden que afectará desde este miércoles principalmente a las jurisdicciones cuyos procedimientos se rijan por el principio de instancia de parte, es decir el social, el mercantil, el contencioso-administrativo y el civil, dado que en esos casos 'la rueda judicial' es empujada "por las bandejas de entrada de escritos y demandas".

En este sentido, desde la UPSJ advierten de que puesto que la entrada de escritos debe hacerse a través del canal informático de Lexnet o equivalentes, esto hará que se dé una discriminación de los ciudadanos que quieran comparecer por sí mismos sin contar con procurador o abogado.

"Ciudadanos que de momento se quedarán mirando las bandejas de entrada de los juzgados, comiéndose quizás las uñas, no sabemos durante cuánto tiempo (...), bandejas que se irán engordando y engordando con la avalancha de escritos y demandas presentadas por profesionales. Y los suyos quedarán los últimos de la cola de cientos de escritos", añaden.

EL "QUIERO Y NO PUEDO" DE CAMPOS

Para esta asociación de Letrados de la Administración --antes conocidos como secretarios judiciales-- la decisión de permitir la entrada de escritos no esenciales es "un quiero y no puedo" de Campo

porque abre el grifo de entrada pero "no se atreve a acordar la reincorporación de toda la plantilla a sus puestos de trabajo" y fija como servicios mínimos presenciales "un único funcionario de gestión o tramitación por oficina judicial".

Al hilo, recuerdan que "ningún funcionario de ninguna oficina de ningún territorio dispone de teletrabajo, y por tanto, lo que despachará cada juzgado será lo que sea capaz de tramitar ese único efectivo presencial".

Por tanto, demandan que se escalone la entrada de escritos al unísono con la reincorporación de los efectivos suficientes para tramitarlos porque de lo contrario se acumularán. "En fin, escuchen y bajen a la tierra. Aquellos que antes, ahora y después del Covid19, tenemos que gestionar la montaña de asuntos y demandas pendientes, pensamos que esta solución conllevará el colapso judicial. Aún peor, lo hará mayor allí donde ya existiere", insisten.