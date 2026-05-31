Sectores de Sumar creen que su vacío de liderazgo se nota al abordar la crisis por los casos que salpican al PSOE

Archivo - El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo (5i), durante el encuentro 'Un paso al frente. Por Andalucía' en Sevilla, Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid han celebrado en Sevill - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Sectores de Sumar remarcan que las investigaciones judiciales que afectan al PSOE profundizan en el vacío de liderazgo que arrastra el socio minoritario, que sigue sin candidato ni marca electoral para las futuras elecciones generales.

Varias voces dentro de la coalición que agrupa a los partidos del socio minoritario del Ejecutivo consideran que tener un referente que fije posición en un espacio plural y diverso como es Sumar ayudaría a afrontar en mejores condiciones esta crisis.

Por ejemplo, fuentes dentro del espacio creen que, al final, ha sido un error permitir que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, renunciara a ese rol al anunciar que no repetirá como candidata en las próximas generales, sin tener elegido su relevo. Incluso ironizan que habría que darle un premio a los dirigentes que abonaron esta tesis.

De esta forma, un dirigente del socio minoritario expone que una muestra de ese vacío es que hubiera ministros que no alteraran su agenda el miércoles, cuando por la mañana ya trascendían informaciones sobre el 'caso Leire Díez'. Así, aludía a que una polémica de este tipo requería una cumbre al más alto nivel para analizar la situación. "Hace falta una figura que hable por todos cuando hay este tipo de polémicas", expone otro cargo del grupo plurinacional.

Otro integrante del espacio Sumar remarca que las crisis del PSOE suelen reflejar la debilidad de la estructura organizativa del grupo plurinacional, comentando incluso con humor que esto ya se ha convertido en un clásico de la legislatura.

Así, alude a la dualidad que existe entre los partidos que están presentes en el Gobierno, que suelen optar por mayor cautela en sus declaraciones, con los partidos que están fuera y que son más libres para endurecer su discurso.

Idéntica situación sucede en el caso de los ministros con respecto al de los diputados del grupo plurinacional, que suelen ser más críticos en sus valoraciones públicas.

ALGUNOS AVISAN DE LA OPCIÓN DE TOMAR MEDIDAS DRÁSTICAS

Este miércoles se produjo durante la reunión ordinaria del grupo parlamentario en el Congreso un debate sobre la crisis política generada, con voces incluso que pedían tomar "medidas drásticas" si las investigaciones judiciales que salpicaban al PSOE se agravaban.

Incluso hay quien habla incluso de la posibilidad de retirar apoyo al PSOE en el Congreso y dejar de votar sus iniciativas si al final hay pruebas "contundentes" de que en el seno de este partido había una estructura de cloacas para impedir investigaciones judiciales.

LA SOLUCIÓN NO PUEDE SER QUE ROMPA EL QUE LO HACE BIEN

Sin embargo, la postura mayoritaria en el socio minoritario del Ejecutivo es apostar por la continuidad del Gobierno, al que desvinculan para encapsular estas investigaciones en una cuestión interna del PSOE.

"La respuesta no puede ser que salgamos los que no hemos hecho nada malo", indican fuentes de Sumar en el Ejecutivo, recalcando su convicción de que el caso Leire Díez se circunscribe al entorno de Cerdán y que tiene que probarse que hay más que una "fontanera chapucera".

En este sentido, estos sectores desgranan que la coordinación entre los partidos de Sumar en el Gobierno (IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar) se ha intensificado y mejorado durante meses, con reuniones semanales donde acuerdan diagnósticos y posiciones políticas compartidas.

De hecho, desde que se anunció en febrero su intención de revalidar su alianza electoral vienen protagonizando comparecencias de prensa todos los lunes, que alternan a diferentes representantes de estas cuatro formaciones.

En las filas de Sumar son conscientes de que ese vacío de candidato entraña un problema, dado que no se pone rostro aún a la alternativa de izquierda que quieren levantar, y que tienen que tomar una decisión, pero tampoco sin precipitarse porque su elección es vital para el espacio.

Aparte, han mantenido ya tres actos conjuntos con presencia de ministros y los principales partidos para reforzar su proyecto político, con mano tendida a otros aliados en el 23J y a Podemos pese a la ruptura estatal del 23J.

Por ejemplo, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, conminó a acelerar tanto la elección de candidato como la nueva marca temporal tras las elecciones andaluzas. Sin embargo, distintas fuentes exponen que habrá que debatir si hay novedades antes del verano o se opta por abordar estos asuntos al inicio del próximo curso político.